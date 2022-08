Osisko publie ses résultats du deuxième trimestre de 2022 09/08/2022 | 23:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Marge monétaire record de 47,8 millions de dollars sur les droits de redevances et de flux de métaux

Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation pour le secteur des redevances et des flux de métaux de 35,0 millions de dollars MONTRÉAL, 09 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) annonce aujourd’hui ses résultats financiers consolidés pour le deuxième trimestre de 2022. Les montants sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Faits saillants financiers du second trimestre de 2022 22 243 onces d’équivalent d’or 1 gagnées (20 178 onces d’équivalent d’or au T2 2021);

gagnées (20 178 onces d’équivalent d’or au T2 2021); Produits consolidés de 64,0 millions de dollars (57,9 millions de dollars au T2 2021); Produits provenant du secteur des redevances et des flux de métaux 2 de 51,5 millions de dollars (57,2 millions de dollars au T2 2021, incluant 7,3 millions de dollars des ententes d’écoulement); Produits provenant du secteur de l’exploration minière et du développement 3 (Osisko Développement Corp.) de 12,4 millions de dollars (0,7 million de dollars au T2 2021);

Flux de trésorerie consolidés générés par les activités d’exploitation de (0,2) million de dollars (30,9 millions de dollars au T2 2021); Flux de trésorerie d’opérations pour le secteur des redevances et des flux de métaux de 35,0 millions de dollars (37,3 millions de dollars au T2 2021); Flux de trésorerie d’opérations pour le secteur de l’exploration minière et du développement de (35,2) millions de dollars ((6,4) millions de dollars au T2 2021);

Marge monétaire 4 de 93 % sur les droits de redevances et flux de métaux (94 % au T2 2021);

de 93 % sur les droits de redevances et flux de métaux (94 % au T2 2021); Bénéfice net consolidé attribuable aux actionnaires d’Osisko de 17,2 millions de dollars, ou 0,09 $ par action de base (14,8 millions de dollars, ou 0,09 $ par action de base au T2 2021);

Perte ajustée 4 consolidée de 4,7 millions de dollars, ou 0,03 $ par action de base (bénéfice ajusté de 20,2 millions de dollars, ou 0,12 $ par action de base au T2 2021); Bénéfice ajusté pour le secteur des redevances et des flux de métaux de 25,7 millions de dollars, ou 0,14 $ par action de base (23,9 millions de dollars, ou 0,14 $ par action de base au T2 2021); et Perte ajustée pour le secteur de l’exploration minière et du développement de 30,4 millions de dollars, ou 0,16 $ par action de base (3,7 millions de dollars ou 0,02 $ par action de base au T2 2021).

consolidée de 4,7 millions de dollars, ou 0,03 $ par action de base (bénéfice ajusté de 20,2 millions de dollars, ou 0,12 $ par action de base au T2 2021); Sandeep Singh, président et chef de la direction d’Osisko, a commenté : « Nous avons bénéficié de livraisons et de marges monétaires records au deuxième trimestre, malgré deux actifs importants n’ayant pas atteint leur cadence maximale, et nous prévoyons une hausse constante des livraisons au cours de la seconde moitié de l’année. Les marchés sont devenus de plus en plus volatils, mais nous croyons que la proposition d’investissement d’Osisko n’a jamais été aussi robuste grâce aux flux de trésorerie croissants, à une importante diversification, à une exposition à des juridictions de premier plan et à de nombreux éléments catalyseurs à survenir au sein de notre portefeuille. Et de façon évidente, comme en témoignent nos résultats du T2, notre modèle d’affaires du secteur des redevances et des flux de métaux offre une protection face à un environnement minier fortement inflationniste. » Faits saillants financiers par secteur d’exploitation

(en milliers de dollars, à l’exception des montants par action) En raison de sa participation (44,1 % au 30 juin 2022), et en fonction d’autres facteurs et circonstances, la Société consolide les actifs, les passifs, les résultats d’opérations et les flux de trésorerie d’Osisko Développement Corp. (« Osisko Développement ») et de ses filiales. Le tableau ci-dessous fournit certains faits saillants financiers par secteur d’exploitation. Plus d’information par secteur d’exploitation peut être trouvée dans les états financiers consolidés et le rapport de gestion pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2022. Pour les trois et six mois terminés le 30 juin Redevances

Aurifères Osisko (i) Osisko

Développement(ii) Consolidé(v) 2022 2021 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ $ $ Trésorerie (au 30 juin 2022 et au 31 décembre 2021) 312 981 82 291 136 302 33 407 449 283 115 698 Trois mois terminés le 30 juin Produits 51 545 57 246 12 862 775 63 959 57 941 Marge monétaire (iii) 47 789 47 150 n/a n/a 47 789 47 150 Bénéfice brut 35 938 35 713 653 - 36 591 35 713 Charges d’exploitation

(G&A, dév. corp. et exploration) (6 200 ) (6 483 ) (10 079 ) (4 649 ) (16 279 ) (11 132 ) Charges d’exploitation minière - - (20 602 ) - (20 602 ) - Bénéfice net (perte nette) 18 059 16 341 (1 487 ) (41 404 ) 16 572 (25 063 ) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Osisko 18 059 16 341 (899 ) (31 100 ) 17 160 (14 759 ) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Osisko par action 0,10 0,10 (0,01 ) (0,19 ) 0,09 (0,09 ) Bénéfice ajusté (perte ajustée) (iv) 25,716 23 877 (30 375 ) (3 727 ) (4 659 ) 20 150 Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base (iv) 0,14 0,14 (0,16 ) (0,02 ) (0,03 ) 0,12 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 40 870 39 026 (24 913 ) (3 708 ) 15 957 35 318 Éléments hors caisse du fonds de roulement (5 905 ) (1 685 ) (10 276 ) (2 716 ) (16 181 ) (4 401 ) Après la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 34 965 37 341 (35 189 ) (6 424 ) (224 ) 30 917 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement 2 573 (42 377 ) (97 759 ) (47 464 ) (95 186 ) (89 841 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (125 705 ) (3 542 ) 210 225 (1 718 ) 84 520 (5 260 ) Six mois terminés le 30 juin Produits 102 234 124 169 22 029 775 123 357 124 864 Marge monétaire (iii) 95 297 93 676 n/a n/a 95 297 93 676 Bénéfice brut 72 148 70 312 653 - 72 801 70 312 Charges d’exploitation

(G&A, dév. corp. et exploration) (12 457 ) (12 511 ) (18 007 ) (9 851 ) (30 464 ) (22 362 ) Charges d’exploitation minière - (35 848 ) - Bénéfice net (perte nette) 34 863 29 805 (23 820 ) (45 105 ) 11 043 (15 300 ) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Osisko 34 863 29 805 (17 377 ) (33 970 ) 17 486 (4 165 ) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Osisko par action 0,20 0,18 (0,10 ) (0,20 ) 0,10 (0,02 ) Bénéfice ajusté (perte ajustée) (iv) 50 559 47 316 (50 982 ) (9 238 ) (423 ) 38 078 Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base (iv) 0,29 0,28 (0,29 ) (0,06 ) (0,00 ) 0,23 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 80 762 78 565 (42 182 ) (1 285 ) 38 580 71 570 Éléments hors caisse du fonds de roulement (5 290 ) (4 487 ) (9 904 ) (14 842 ) (15 194 ) (19 329 ) Après la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 75 472 74 078 (52 086 ) (16 127 ) 23 386 52 241 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (13 013 ) (56 158 ) (94 445 ) (69 172 ) (107 458 ) (119 620 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 159 823 (11 053 ) 247 362 33 895 407 185 22 842

(i) Redevances Aurifères Osisko Ltd et ses filiales, excluant Osisko Développement Corp. et ses filiales. Représente le secteur des redevances, des flux de métaux et d’autres droits. (ii) Osisko Développement Corp. et ses filiales. Représente le secteur de l’exploration, de l’évaluation et du développement minier. (iii) La marge monétaire est une mesure de performance financière non conforme aux IFRS et sans définition standard selon les normes IFRS. Elle est calculée en déduisant le coût des ventes (excluant l’épuisement) des produits. Veuillez vous référer aux mesures non conformes aux IFRS fournies à la section Mesures de la performance financière non conformes aux IFRS du rapport de gestion pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2022, ou la section Notes à la fin de ce communiqué de presse. (iv) Le bénéfice ajusté (perte ajustée) et le bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base sont des mesures de performance financière non conformes aux IFRS et sans définition standard selon les normes IFRS. Veuillez vous référer aux mesures non conformes aux IFRS fournies à la section Mesures de la performance financière non conformes aux IFRS du rapport de gestion pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2022, ou la section Notes à la fin de ce communiqué de presse. (v) Les résultats consolidés sont nets des transactions entre secteurs. Veuillez vous référer à la section Information sectorielle du rapport de gestion pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2022. Autres faits saillants Publication du recueil d’actifs inaugural et de la deuxième édition du rapport environnemental, social et de gouvernance (« ESG »), Une croissance responsable;



Remboursement en entier de la facilité de crédit renouvelable pour la somme de 113,1 millions de dollars;



Osisko Développement a complété l’acquisition de Tintic Consolidated Metals LLC (« TCM ») et les financements s’y rattachant, résultant en une diminution de la participation de la Société dans Osisko Développement de 70,1 % à 44,1 %;



Osisko Bermuda Limited (« OBL ») a conclu un accord définitif avec TCM, en lien avec le flux de métaux précédemment annoncé (le « flux Tintic ») sur la mine test Trixie (la « mine Trixie ») et sur les titres miniers couvrant plus de 17 000 acres au sein du district minier historique Tintic situé au centre du Utah (la « propriété Tintic »), pour la somme de 20 millions de dollars US en échange de 2,5 % de tous les métaux produits, et à un coût de transfert équivalant à 25 % du cours des métaux;



Dividende trimestriel de 0,055 $ par action ordinaire payé le 15 juillet 2022 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 30 juin 2022;



En juillet 2022, la Société a racheté, aux fins d’annulation, un total de 659 520 actions ordinaires pour la somme de 8,3 millions de dollars (prix d’acquisition moyen par action de 12,65 $) en vertu de son programme 2022 de rachat dans le cours normal des activités; et



Déclaration d’un dividende trimestriel de 0,055 $ par action ordinaire payable le 14 octobre 2022 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2022.



Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de 2022 Conférence téléphonique : Mercredi le 10 août 2022 à 10h00 HE Numéros de téléphone : Sans frais en Amérique du Nord : 1 (888) 396-8049

Appels internationaux : 1 (416) 764-8646

ID de conférence : 28077702 Reprise (disponible jusqu’au 17 août 2022 à 23h59 HE) : Sans frais en Amérique du Nord : 1 (877) 674-7070

Appels internationaux : 1 (416) 764-8692

Code d’accès : 077702# Reprise également disponible sur notre site web au www.osiskogr.com Personne qualifiée Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances Aurifères Osisko, et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux détenant un portefeuille axé sur les Amériques de plus de 165 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % sur les revenus nets de fonderie sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée : Heather Taylor

Vice-présidente, relations aux investisseurs

Tél. (514) 940-0670 ext. 105

Courriel : htaylor@osiskogr.com Notes : (1) Onces d’équivalent d’or



Les onces d’équivalent d’or sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances, les flux et les ententes d’écoulement. L’argent (Ag) gagné des redevances et des ententes de flux a été converti en onces d’équivalent d’or en multipliant le nombre d’onces d’argent par le prix moyen de l’argent pour la période, puis divisé par le prix moyen de l’or pour la période. Les diamants, les autres métaux et les redevances en espèces ont été convertis en onces d’équivalent d’or en divisant le produit associé par le prix moyen de l’or pour la période. Les ententes d’écoulement sont converties en utilisant l’équivalent du règlement financier divisé par le prix moyen de l’or pour la période. Prix moyen des métaux et taux de change Trois mois terminés

le 30 juin Six mois terminés

le 30 juin 2022 2021 2022 2021 Or(i) 1 871 $ 1 816 $ 1 874 $ 1 805 $ Argent(ii) 23 $ 27 $ 23 $ 26 $ Taux de change ($ US/$ CA) (iii) 1,2768 1,2282 1,2715 1,2471 (i) Prix pm en dollars américains selon le London Bullion Market Association

(ii) Prix en dollars américains selon le London Bullion Market Association

(iii) Taux quotidien de la Banque du Canada



(2) Le secteur d’exploitation des redevances et des flux réfère au secteur d’exploitation des redevances, des flux de métaux et d’autres droits, ce qui correspond aux activités de Redevances Aurifères Osisko Ltée et ses filiales, excluant Osisko Développement Corp. et ses filiales. (3) Le secteur d’exploitation de l’exploration minière et du développement réfère au secteur d’exploitation de l’exploration minière, de l’évaluation et du développement, ce qui correspond aux activités d’Osisko Développement Corp. et ses filiales. (4) Non-IFRS Measures La Société a inclus certaines mesures de performance dans ce communiqué de presse qui n’ont aucune définition standard selon les Normes internationales d’information financière (International Financial Reporting Standards ou IFRS), incluant (i) la marge monétaire (en dollars et en pourcentage) pour le secteur des redevances et des flux de métaux, (ii) le bénéfice ajusté (perte ajustée) et (iii) le bénéfice ajusté (perte ajustée) par action. La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS vise à fournir de l’information supplémentaire et ces dernières ne doivent pas être considérées seules ou comme substituts aux mesures de performance préparées en conformité avec les IFRS. Ces mesures n’indiquent pas nécessairement des profits d’exploitation ou des flux de trésorerie d’exploitation tels que définis selon les IFRS. Comme les opérations d’Osisko sont principalement axées sur les métaux précieux, la Société présente les marges monétaires et le bénéfice ajusté parce qu’elle croit que certains investisseurs utilisent cette information, conjointement avec des mesures conformes aux IFRS, afin d’évaluer la performance de la Société comparativement à d’autres sociétés de l’industrie minière et des métaux précieux qui présentent leurs résultats de façon similaire. Toutefois, les autres sociétés peuvent calculer ces mesures non conformes aux IFRS de façon différente. Marge monétaire (en dollars et en pourcentage des produits) La marge monétaire (en dollars) représente les produits provenant du secteur d’exploitation des redevances et des flux de métaux moins les coûts des ventes (excluant l’épuisement). La marge monétaire (en pourcentage des produits) représente la marge monétaire (en dollars) divisée par les produits provenant du secteur d’exploitation des redevances et des flux de métaux. Trois mois terminés

le 30 juin

Six mois terminés

le 30 juin

2022 2021 2022 2021 $ $ $ $

Droits de redevances et de flux Produits 63 959 57 941 123 357 124 864 Moins : produits des activités minières (Osisko Développement) (12 414 ) (695 ) (21 123 ) (695 ) Moins : produits des droits d’ententes d’écoulement - (7 339 ) - (25 265 ) Produits des droits de redevances et de flux 51 545 49 907 102 234 98 904 Coût des ventes (15 318 ) (10 791 ) (26 480 ) (31 188 ) Moins : coût des ventes des activités minières (Osisko Développement) 11 562 695 19 543 695 Moins : coût des ventes des droits d’ententes d’écoulement - 7 104 - 24 343 Coût des ventes des droits de redevances et de flux (3 756 ) (2 992 ) (6 937 ) (6 150 ) Produits des droits de redevances et de flux 51 545 49 907 102 234 98 904 Moins : coût des ventes des droits de redevances et de flux (3 756 ) (2 992 ) (6 937 ) (6 150 ) Marge monétaire (en dollars) – droits de redevances et de flux de métaux 47 789 46 915 95 297 92 754 Marge monétaire (en pourcentage des produits) – droits de redevances et de flux de métaux 93 % 94 % 93 % 94 % Droits d’ententes d’écoulement Produits des droits d’ententes d’écoulement - 7 339 - 25 265 Moins : coût des ventes des droits d’ententes d’écoulement - (7 104 ) - (24 343 ) Marge monétaire (en dollars) - 235 - 922 Marge monétaire (en pourcentage des produits) - 3 % - 4 % Bénéfice ajusté (perte ajustée) et bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base Le bénéfice ajusté (perte) est défini comme: le bénéfice net (perte) ajusté en fonction de certains éléments : le gain (la perte) de change, la dépréciation d’actifs (incluant la dépréciation d’actifs financiers et d’investissements dans des sociétés associées), les gains (pertes) à la cession d’actifs d’exploration et d’évaluation, le gain latent (perte latente) sur placements, la quote-part de la perte d’entreprises associées, le revenu différé lié à la prime sur les actions accréditives, la charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat différés, les coûts de transaction ainsi que d’autres éléments comme les gains (pertes) hors caisse. Le bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base est obtenu en divisant le bénéfice ajusté (perte ajustée) par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pour la période. Pour les trois mois terminés le 30 juin

2022 2021 Redevances

Aurifères

Osisko (i) Osisko

Développement (ii) Consolidé Redevances

Aurifères

Osisko (i) Osisko

Développement (ii) Consolidé (en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action) $ $ $ $ $ $ Bénéfice net (perte nette) 18 059 (1 487 ) 16 572 16 341 (41 404 ) (25 063 ) Ajustements : Dépréciation d’actifs 384 - 384 - 40 479 40 479 (Gain) perte de change (7 593 ) (1 563 ) (9 156 ) (169 ) 791 622 Perte latente (gain latent) sur placements 5 574 (11 697 ) (6 123 ) 1 553 13 1 566 Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés - (19 381 ) (19 381 ) - - - Quote-part de la perte d’entreprises associées 1 078 141 1 219 1 111 750 1 861 Revenu différé lié à la prime sur les actions accréditives - (573 ) (573 ) - (2 798 ) (2 798 ) Coûts de transaction – Tintic - 2 664 2 664 Charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat différé 8 214 1 521 9 735 5 041 (1 558 ) 3 483 Bénéfice ajusté (perte ajustée) 25 716 (30 375 ) (4 659 ) 23 877 (3 727 ) 20 150 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en milliers) 185 316 185 316 185 316 167 895 167 895 167 895 Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base 0,14 (0,16 ) (0,03 ) 0,14 (0,02 ) 0,12

Pour les six mois terminés le 30 juin 2022 2021 Redevances

Aurifères

Osisko (i) Osisko

Développement (ii) Consolidé Redevances

Aurifères

Osisko (i) Osisko

Développement (ii) Consolidé (en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action) $ $ $ $ $ $ Bénéfice net (perte nette) 34 863 (23 820 ) 11 043 29 805 (45 105 ) (15 300 ) Ajustements : Dépréciation d’actifs 904 - 904 4 400 40 479 44 879 Perte (gain) de change (8 469 ) (2 087 ) (10 556 ) (140 ) 1 535 1 395 Perte latente (gain latent) sur placements 11 414 (11 469 ) (55 ) 2 942 (1 297 ) 1 645 Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés - (19 381 ) (19 381 ) - - - Quote-part (du gain) de la perte d’entreprises associées (1 526 ) 472 (1 054 ) 736 1 157 1 893 Revenu différé lié à la prime sur les actions accréditives - (914 ) (914 ) - (3 267 ) (3 267 ) Coûts de transaction – Tintic - 4 727 4 727 Charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat différé 13 373 1 490 14 863 9 573 (2 740 ) 6 833 Bénéfice ajusté (perte ajustée) 50 559 (50 982 ) (423 ) 47 316 (9 238 ) 38 078 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en milliers) 176 182 176 182 176 182 167 696 167 696 167 696 Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base 0,29 (0,29 ) 0,00 0,28 (0,06 ) 0,23

(i) Redevances Aurifères Osisko Ltée et ses filiales, excluant Osisko Développement Corp. et ses filiales. Représente le secteur des redevances, des flux de métaux et d’autres droits. (ii) Osisko Développement Corp. et ses filiales. Représente le secteur de l’exploration, de l’évaluation et du développement minier. Énoncés prospectifs Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et comme de l’information prospective au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence, sans s’y limiter, à des événements futurs, des estimations de production des actifs d’Osisko (incluant l’augmentation de production), au développement dans les délais attendus des propriétés minières sur lesquelles Osisko détient des redevances, flux de métaux, ententes d’écoulement de métaux et des investissements, aux attentes de la direction concernant la croissance d’Osisko, aux résultats d’exploitation, aux estimations des recettes futures, aux coûts de production, à la valeur comptable des actifs, à la capacité de continuer à verser un dividende, aux exigences de capital supplémentaire, aux perspectives et occasions d’affaires, à la demande future et à la fluctuation du cours des matières premières (incluant les perspectives sur l’or, l’argent, les diamants, autres matières premières), au marché des devises et aux conditions de marchés générales. De plus, les énoncés et estimations (incluant les données des tableaux) liés aux réserves et ressources minérales, et aux onces d’équivalent d’or sont des énoncés prospectifs car ils impliquent l’évaluation implicite, fondée sur certaines estimations et hypothèses, et aucune assurance ne peut être donnée que les onces d’équivalent d’or seront réalisées. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent généralement, mais pas forcément, être identifiés par l’emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l’effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, la plupart desquels Osisko ne contrôle pas, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Ces risques incluent, mais sans s’y limiter : les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, les changements réglementaires dans les gouvernements nationaux et locaux, y compris l’octroi des permis et les et les politiques fiscales; des développements au niveau règlementaire, politique ou économique dans les pays où les propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit se situent, où via lesquels ils sont détenus; les risques liés aux opérateurs des propriétés sur lesquelles Osisko détient une redevance, un flux de métaux ou un autre droit; la réalisation dans les délais prévus du développement, de l’obtention des permis, de la construction, du début de la production, de l’accroissement de production (incluant les défis opérationnels et techniques) sur les propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit; des variations au niveau du débit et de l’échéancier de production en fonction de l’estimation des ressources minérales ou prévisions de production par les opérateurs des propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit, incluant la conversion des ressources minérales en réserves minérales et la capacité de remplacer les ressources minérales; une issue défavorable à des défis ou litiges liés aux titres miniers, permis ou autorisations en lien avec des propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit; des opportunités d’affaires qui se présentent à, ou initiées par Osisko; la disponibilité en continu du capital et du financement et les conditions économiques générales, les conditions de marchés et d’affaires; les risques associés à l’exploration, au développement et à l’exploitation des propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit, incluant, sans s’y limiter, les conditions géologiques inhabituelles ou imprévues et métallurgiques, des affaissement ou des effondrements de terrains, les inondations et autres catastrophes naturelles ou des troubles civils, ou d’autres risques non assurés, l’intégration des actifs acquis et les mesures des gouvernements envers la propagation de la COVID-19 et l’efficacité de ces mesures et l’impact potentiel de la COVID-19 sur les affaires, les opérations et la condition financière d’Osisko. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse sont basés sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction, incluant, sans s’y limiter, l’exploitation continue des propriétés sur lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit par les propriétaires ou les opérateurs de ces propriétés de manière conforme aux pratiques antérieures; l’exactitude des énoncés publics et de la divulgation faite par les propriétaires ou les opérateurs de ces propriétés sous-jacentes (incluant les attentes liées au développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production); l’absence de développement défavorable lié à toute propriété importante sur laquelle Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit; que les énoncés et estimations liés aux réserves et ressources minérales et effectués par les propriétaires ou opérateurs des propriétés sur lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit soient exacts; les revenus stables de la Société et les actifs liés à la détermination du statut PFIC (Passive Foreign Investment Company); l’intégration des actifs acquis; et l’absence de tout facteur qui pourrait faire en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ce qui est anticipé, estimé et attendu. Pour plus de détails au sujet des risques, incertitudes et hypothèses, veuillez consulter la plus récente notice annuelle d’Osisko déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes et disponible en versions électroniques sous le profil de l’émetteur d’Osisko sur SEDAR, au www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. Osisko souhaite avertir que la liste des risques et incertitudes cités précédemment n’est pas exhaustive. Les investisseurs et autres devraient considérer prudemment les facteurs ci-dessus ainsi que les incertitudes qu’ils représentent et le risque qu’ils impliquent. Osisko considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l’information disponible, mais aucune garantie ne peut être fournie quant au fait que ces attentes seront exactes, comme les résultats réels peuvent différer de façon importante des résultats prévus, comme les énoncés prospectifs incluent dans ce communiqué de presse ne sont pas une garantie de performance future et l’on ne devrait pas s’y fier indûment. Ces énoncés ne sont valides qu’en date de ce communiqué de presse. Osisko décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi. Redevances Aurifères Osisko Ltée

Bilans consolidés (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens) 30 juin 31 décembre

2022 2021 $ $ Actif Actif courant Trésorerie 449 283 115 698 Sommes à recevoir 27 736 14 691 Stocks 26 361 18 596 Autres actifs 6 698 3 941 510 078 152 926 Actif non courant Placements dans des entreprises associées 126 523 125 354 Autres placements 113 302 169 010 Redevances, flux et autres intérêts 1 148 482 1 154 801 Intérêts miniers et immobilisations corporelles 836 706 635 655 Exploration et évaluation 42 758 3 635 Goodwill 111 204 111 204 Autres actifs 34 381 18 037 2 923 434 2 370 622 Passif Passif courant Comptes créditeurs et charges à payer 33 341 30 049 Dividendes à payer 10 177 9 157 Provisions et autres passifs 12 663 12 179 Tranche courante de la dette à long terme 300 600 294 891 356 781 346 276 Passif non courant Provisions et autres passifs 89 855 60 334 Dette à long terme 4 636 115 544 Impôts sur le résultat différés 96 417 68 407 547 689 590 561 Capitaux propres Capital-actions 2 085 642 1 783 689 Bons de souscription - 18 072 Surplus d’apport 59 383 42 525 Composante capitaux propres des débentures convertibles 14 510 14 510 Cumul des autres éléments du résultat global 28 010 58 851 Déficit (305 499 ) (283 042 ) Capitaux attribuables aux actionnaires de Redevances Aurifères Osisko Ltée 1 882 046 1 634 605 Participations ne donnant pas le contrôle 493 699 145 456 Total des capitaux propres 2 375 745 1 780 061 2 923 434 2 370 622



Redevances Aurifères Osisko Ltée

États consolidés des résultats

Pour les trois et six mois terminés les 30 juin 2022 et 2021 (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action) Trois mois terminés le

30 juin

Six mois terminés le

30 juin

2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Produits 63 959 57 941 123 357 124 864 Coût des ventes (15 318 ) (10 791 ) (26 480 ) (31 188 ) Épuisement et amortissement (12 050 ) (11 437 ) (24 076 ) (23 364 ) Bénéfice brut 36 591 35 713 72 801 70 312 Autres charges d’exploitation Générales et administratives (14 875 ) (9 171 ) (27 519 ) (19 077 ) Développement des affaires (1 260 ) (1 118 ) (2 681 ) (2 105 ) Exploration et évaluation (144 ) (843 ) (264 ) (1 180 ) Charges d’exploitation minière (20 602 ) - (35 848 ) - Dépréciation d’actifs - redevances, flux de métaux et autres droits - - - (2 288 ) Dépréciation d’actifs – exploration, évaluation et développement minier - (40 479 ) - (40 479 ) (Perte) bénéfice d’exploitation (290 ) (15 898 ) 6 489 5 183 Produits d’intérêts 2 292 1 348 3 483 2 658 Charges financières (7 310 ) (5 884 ) (13 683 ) (12 027 ) Gain (perte) de change 9 405 (406 ) 10 592 (1 535 ) Quote-part (de la perte) du gain d’entreprises associées (1 219 ) (1 861 ) 1 054 (1 893 ) Autres gains nets (pertes nettes) 23 884 1 629 18 660 (281 ) Bénéfice (perte) avant les impôts sur le résultat 26 762 (21 072 ) 26 595 (7 895 ) Charge d’impôts sur le résultat (10 190 ) (3 991 ) (15 552 ) (7 405 ) Bénéfice net (perte nette) 16 572 (25 063 ) 11 043 (15 300 ) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux : Actionnaires de Redevances Aurifères Osisko Ltée 17 159 (14 759 ) 17 485 (4 165 ) Actionnaires sans contrôle (587 ) (10 304 ) (6 442 ) (11 135 ) Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action De base et dilué(e) 0,09 (0,09 ) 0,10 (0,02 )

















Redevances Aurifères Osisko Ltée

États consolidés des flux de trésorerie

Pour les trois et six mois terminés les 30 juin 2022 et 2021

(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens) Trois mois terminés le

30 juin

Six mois terminés le

30 juin

2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Activités d’exploitation Bénéfice net (perte nette) 16 572 (25 063 ) 11 043 (15 300 ) Ajustements pour : Rémunération fondée sur des actions 2 525 2 090 6 156 5 390 Épuisement et amortissement 15 983 11 794 31 000 24 055 Dépréciation d’actifs 384 40 479 904 44 879 Charges financières 2 570 1 716 4 715 3 555 Quote-part de la perte d’entreprises associées 1 219 1 861 (1 054 ) 1 893 Gain net à l’acquisition de placements - (211 ) (48 ) (649 ) Variation de la juste valeur d’actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (12 106 ) 1 777 (3 930 ) 3 685 Gain net découlant de la dilution de placements (1 544 ) - (3 604 ) (1 391 ) Gain sur la disposition présumée d’entreprises associées (11 854 ) - (11 854 ) - Perte (gain) de change (9 156 ) 622 (10 556 ) 1 395 Revenu lié à la prime sur les actions accréditives (573 ) (2 798 ) (914 ) (3 268 ) Charge d’impôts sur le résultat différés 9 735 3 483 14 863 6 833 Autres 2 202 (432 ) 1 859 493 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 15 957 35 318 38 580 71 570 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (16 181 ) (4 401 ) (15 194 ) (19 329 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation (224 ) 30 917 23 386 52 241 Activités d’investissement Acquisition de Tintic, déduction faite des liquidités acquises (62 189 ) - (62 189 ) - Acquisition de placements (384 ) (4 026 ) (11 118 ) (13 837 ) Produits de la cession de placements 3 186 8 338 24 241 28 109 Acquisition de droits de redevances et de flux - (39 085 ) (9 290 ) (42 877 ) Actifs miniers et immobilisations corporelles (20 973 ) (53 839 ) (34 007 ) (89 651 ) Charges d’exploration et d’évaluation, nettes (681 ) (1 028 ) (686 ) (1 163 ) Dépôts de remise en état, nets (13 371 ) - (13 371 ) - Autres (774 ) (201 ) (1 038 ) (201 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (95 186 ) (89 841 ) (107 458 ) (119 620 ) Activités de financement Financement par voie de prise ferme - - 311 962 - Dépenses liées à l’émission d’actions (1 125 ) - (13 941 ) - Augmentation de la dette à long terme 3 666 - 7 536 50 000 Remboursement de la dette à long terme (115 095 ) - (115 700 ) (50 000 ) Investissements d’actionnaires minoritaires 213 153 - 255 543 38 841 Dépenses liées à l’émission d’actions pour des investissements effectués par des actionnaires minoritaires (5 108 ) - (7 238 ) (2 581 ) Levée d’options d’achat d’actions et actions émises en vertu du régime d’achat d’actions 312 8 129 934 13 107 Rachat d’actions ordinaires dans le cours normal des activités - - (4 879 ) (4 464 ) Dividendes payés (9 755 ) (7 914 ) (18 478 ) (15 696 ) Paiement en capital sur les charges de location (1 060 ) (1 928 ) (6 332 ) (2 780 ) Retenue d’impôt à la source sur règlement d’unités d’actions restreintes et différées (1 800 ) (3,544 ) (2 224 ) (3 582 ) Autres 1 332 (3 ) 2 (3 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 84 520 (5 260 ) 407 185 22 842 (Diminution) augmentation de la trésorerie avant l’incidence des variations de taux de change sur la trésorerie (10 890 ) (64 184 ) 323 113 (44 537 ) Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie 10 723 (1 483 ) 10 472 (3 024 ) (Diminution) augmentation de la trésorerie (167 ) (65 667 ) 333 585 (47 561 ) Trésorerie – début de la période 449 450 320 630 115 698 302 524 Trésorerie – fin de la période 449 283 254 963 449 283 254 963



Toute l'actualité sur OSISKO GOLD ROYALTIES LTD 09/08 Osisko Gold Royalties baisse après les heures d'ouverture alors qu'elle renoue avec un .. MT 09/08 Osisko déclare un dividende pour le troisième trimestre de 2022 GL 09/08 Osisko déclare un dividende pour le troisième trimestre de 2022 GL 09/08 Osisko publie ses résultats du deuxième trimestre de 2022 GL 09/08 Osisko publie ses résultats du deuxième trimestre de 2022 GL 13/07 Les actions de Osisko Gold Royalties augmentent après les livraisons préliminaires et l.. MT 13/07 OSISKO GOLD ROYALTIES LTD : BMO Capital confirme sa recommandation neutre ZM 12/07 Osisko annonce des livraisons, des produits et une marge brute préliminaires records po.. GL 12/07 Osisko annonce des livraisons, des produits et une marge brute préliminaires records po.. GL 13/06 OSISKO GOLD ROYALTIES LTD : Scotiabank à l'achat ZM Recommandations des analystes sur OSISKO GOLD ROYALTIES LTD 13/07 OSISKO GOLD ROYALTIES LTD : BMO Capital confirme sa recommandation neutre ZM 13/06 OSISKO GOLD ROYALTIES LTD : Scotiabank à l'achat ZM 12/05 OSISKO GOLD ROYALTIES LTD : Scotiabank persiste à l'achat ZM