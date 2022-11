Osisko publie ses résultats du troisième trimestre de 2022 09/11/2022 | 23:45 Envoyer par e-mail :

Flux de trésorerie records générés par les activités d’exploitation poursuivies de 51,1 millions de dollars MONTRÉAL, 09 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) annonce aujourd’hui ses résultats financiers consolidés pour le troisième trimestre de 2022. Les montants sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Faits saillants financiers du troisième trimestre de 2022 Déconsolidation d’Osisko Développement Corp. (« Osisko Développement ») en date du 30 septembre 2022 et présentation de ses résultats en tant qu’activités d’exploitation abandonnées sur les états des résultats et les états des flux de trésorerie;

23 850 onces d’équivalent d’or 1 gagnées (T3 2021 - 20 032 onces d’équivalent d’or);

gagnées (T3 2021 - 20 032 onces d’équivalent d’or); Produits de 53,7 millions de dollars (T3 2021 - 50,0 millions de dollars);

Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation poursuivies de 51,1 millions de dollars (T3 2021 – 44,1 millions de dollars);

Marge monétaire 2 de 49,3 millions de dollars ou 92 % (T3 2021 – 93 %);

de 49,3 millions de dollars ou 92 % (T3 2021 – 93 %); Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation poursuivies de 28 millions de dollars, ou 0,15 $ par action (T3 2021 – 25,6 millions de dollars, ou 0,15 $ par action de base);

Bénéfice ajusté2 de 25,8 millions de dollars, ou 0,14 $ par action de base (T3 2021 – 23,3 millions de dollars, ou 0,14 $ par action de base).

Sandeep Singh, président et chef de la direction d’Osisko, a commenté : « Le profil de rentabilité d’Osisko n’a jamais été aussi solide. Tel qu’indiqué dans notre communiqué des livraisons préliminaires du troisième trimestre, nous avons connu un autre trimestre de records pour les livraisons, les produits et la marge monétaire dans un contexte où nous anticipons d’autres augmentations sur nos actifs clés. Nous observons également un marché de plus en plus intéressé aux transactions de redevances et de flux de métaux, et nous sommes dans une très bonne situation, comme nous avons conservé un bilan solide durant cette partie du cycle. Toutefois, nous demeurerons disciplinés envers l’allocation de capital en tentant de trouver le juste équilibre entre la croissance et le retour de capital aux actionnaires. La déconsolidation d’Osisko Développement représente une étape importante de plus dans le réalignement stratégique d’Osisko en tant que société totalement axée sur les redevances et flux de métaux. » Autres faits saillants Au 30 septembre 2022, la Société disposait d’un solde de trésorerie de 300,5 millions de dollars, des débentures convertibles expirant le 31 décembre 2022 ayant une valeur nominale de 300,0 millions de dollars et une facilité de crédit renouvelable non utilisée de 550,0 millions de dollars;



Augmentation de la clause accordéon de la facilité de crédit renouvelable de 100,0 millions de dollars à 200,0 millions de dollars, et extension de la date d’expiration au 29 septembre 2026;



Acquisition d’une redevance en rendement net de fonderie (« NSR ») de 1,0 % couvrant la minéralisation actuelle et des zones d’exploration prometteuses du projet cuprifère Marimaca, situé à Antofagasta, au Chili, pour 15,5 millions de dollars US (20,3 millions de dollars);



Osisko Bermuda Limited a conclu le flux de métaux précédemment annoncé sur le mine Trixie au Utah, détenue et exploitée par Osisko Développement, ainsi que sur des titres miniers couvrant plus de 17 000 acres au sein du district minier historique Tintic, situé au centre du Utah, pour 20 millions de dollars US (27,1 millions de dollars), en échange de 2,5 % de tous les métaux produits (jusqu’à ce que 27 150 onces d’or affiné aient été livrées, et 2,0 % par la suite) et un coût de transfert de 25 % du cours des métaux;



Nomination de M. Rob Krcmarov au conseil d’administration. M. Krcmarov est un dirigeant minier reconnu internationalement comptant plus de 32 années d’expérience dans le secteur des ressources naturelles. M. Krcmarov s’est récemment retiré à titre de vice-président exécutif de l’exploration et de la croissance pour Barrick Gold Corporation (« Barrick »). Durant son mandat chez Barrick, il a évolué via plusieurs postes de haute direction de 1988 à 2021 et s’est bâti un éventail de compétences exceptionnelles en exploration à l’échelle mondiale, sur cinq continents et plus de 20 pays;



Déclaration d’un dividende trimestriel de 0,055 $ par action ordinaire payé le 14 octobre 2022 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2022.

Après le 30 septembre 2022 Le 7 novembre 2022, Osisko a annoncé qu'elle avait conclu une entente exécutoire avec SolGold plc (" SolGold ") relativement à un financement de redevance de 50 millions de dollars US pour soutenir l'avancement de la propriété cuivre-or Cascabel de SolGold dans le nord-est de l'Équateur. Dans le cadre de la transaction, Osisko fera l’acquisition d’une redevance NSR de 0,6 % couvrant la totalité de la propriété Cascabel; et



Déclaration d’un dividende trimestriel de 0,055 $ par action ordinaire payable le 16 janvier 2022 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 30 décembre 2022.

Déconsolidation d’Osisko Développement et activités d’exploitation abandonnées En vigueur le 30 septembre 2022, suite à certains changements effectués à l’accord d’investissement de la Société avec Osisko Développement, la Société a cessé de consolider les états financiers d’Osisko Développement, la direction ayant déterminé qu’elle n’était plus en position de contrôle sur Osisko Développement. Immédiatement après, la direction a déterminé qu’elle était en mesure d'exercer une influence significative sur Osisko Développement et a par la suite comptabilisé son investissement comme une entreprise associée selon la méthode de mise en équivalence. Le 30 septembre 2022, la Société a décomptabilisé les actifs et les passifs d'Osisko Développement de son bilan consolidé, a comptabilisé sa participation dans Osisko Développement à sa juste valeur en tant que placement dans une entreprise associée pour un montant de 207,0 millions de dollars, a reconnu des redevances et des droits de flux de métaux sur les actifs détenus par Osisko Développement pour un montant de 122,1 millions de dollars (ces actifs avaient été éliminés lors de la consolidation avant la perte de contrôle) et a reconnu une perte nette hors caisse sur déconsolidation de 140,9 millions de dollars. Les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie d'Osisko Développement ont été consolidés dans les états financiers de la Société jusqu'au 30 septembre 2022 et sont présentés dans les activités d’exploitation abandonnées dans les états des résultats et les états des flux de trésorerie. Les activités d’exploitation poursuivies présentées dans les états financiers se rapportent au secteur des redevances, des flux de métaux et d’autres intérêts, qui correspond aux activités de Redevances Aurifères Osisko Ltée et de ses filiales. Les activités d’exploitation abandonnées présentées dans les états financiers font référence à la cession présumée du secteur d'activité de l'exploration, de l'évaluation et du développement miniers, qui correspond aux activités d'Osisko Développement et de ses filiales. Détails relatifs à la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l’année 2022 Conférence téléphonique : Jeudi, le 10 novembre 2022, 10:00 HE Numéros de téléphone : Sans frais en Amérique du Nord: 1 (888) 886 7786

Appels locaux et internationaux : 1 (416) 764 8658

ID de la conférence : 52047754

Reprise (disponible jusqu’au 24 novembre 2022 à 23:59 HE) : Sans frais en Amérique du Nord : 1-877-674-7070

Appels locaux et internationaux : 1-416-764 8692

Code d’accès : 047754# Reprise également disponible sur notre site web au www.osiskogr.com Personne qualifiée Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances Aurifères Osisko, et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux détenant un portefeuille axé sur les Amériques de plus de 175 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % sur les revenus nets de fonderie sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée : Heather Taylor

Vice-présidente, relations aux investisseurs

Tél. (514) 940-0670 ext. 105

Courriel : htaylor@osiskogr.com Notes : (1) Onces d’équivalent d’or

Les onces d’équivalent d’or sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances, les flux et les ententes d’écoulement. L’argent (Ag) provenant d’ententes de redevances et de flux a été converti en onces d’équivalent d’or en multipliant le nombre d’onces d’argent par le prix moyen de l’argent pour la période, puis divisé par le prix moyen de l’or pour la période. Les diamants, les autres métaux et les redevances en trésorerie ont été convertis en onces d’équivalent d’or en divisant le produit associé par le prix moyen de l’or pour la période. Les ententes d’écoulement ont été converties en utilisant l’équivalent du règlement financier divisé par le prix moyen de l’or pour la période. Prix moyen des métaux et taux de change Trois mois terminés

le 30 septembre Neuf mois terminés

le 30 septembre 2022 2021 2022 2021 Or (i) 1 729$ 1 790$ 1 824$ 1 800$ Argent (ii) 19,23$ 24,36$ 21,92$ 25,75$ Taux de change ($ US/$ Can) (iii) 1,3056 1,2600 1,2829 1,2514

(i) Prix pm en dollars américains selon le London Bullion Market Association. (ii) Prix en dollars américains selon le London Bullion Market Association. (iii) Taux quotidien de la Banque du Canada. (2) Mesures non conformes aux IFRS La Société a inclus certaines mesures de performance dans ce communiqué de presse qui n’ont aucune définition standard selon les Normes internationales d’information financière (International Financial Reporting Standards ou IFRS), incluant (i) la marge monétaire (en dollars et en pourcentage), (ii) le bénéfice ajusté (perte ajustée) et (iii) le bénéfice ajusté (perte ajustée) par action. La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS vise à fournir de l’information supplémentaire et ces dernières ne doivent pas être considérées seules ou comme substituts aux mesures de performance préparées en conformité avec les IFRS. Ces mesures n’indiquent pas nécessairement des profits d’exploitation ou des flux de trésorerie d’exploitation tels que définis selon les IFRS. Comme les opérations d’Osisko sont principalement axées sur les métaux précieux, la Société présente les marges monétaires et le bénéfice ajusté parce qu’elle croit que certains investisseurs utilisent cette information, conjointement avec des mesures conformes aux IFRS, afin d’évaluer la performance de la Société comparativement à d’autres sociétés de l’industrie minière et des métaux précieux qui présentent leurs résultats de façon similaire. Toutefois, les autres sociétés peuvent calculer ces mesures non conformes aux IFRS de façon différente. Marge monétaire (en dollars et en pourcentage des produits) La marge monétaire (en dollars) représente les produits provenant des activités d’exploitation moins les coûts des ventes (excluant l’épuisement). La marge monétaire (en pourcentage des produits) représente la marge monétaire (en dollars) divisée par les produits provenant des activités d’exploitation poursuivies. Trois mois terminés

le 30 septembre Neuf mois terminés

le 30 septembre 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Droits de redevances Produits 34 456 34 429 104 028 105 777 Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement) (490) (25) (772) (318) Marge monétaire (en dollars) 33 966 34 404 103 256 105 459 Épuisement (7 312) (7 630) (20 369) (21 634) Profit brut 26 654 26 774 82 887 83 825 Droits de flux Produits 19 205 15 606 51 867 43 162 Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement) (3 917) (3 482) (10 572) (9 339) Marge monétaire (en dollars) 15 288 12 124 41 295 33 823 Épuisement (6 849) (5 103) (16 941) (14 195) Profit brut 8 439 7 021 24 354 19 628 Droits de redevances et de flux

Marge monétaire totale (en dollars) 49 254 46 528 144 551 139 282 Divisée par : produits totaux 53 661 50 035 155 895 148 939 Marge monétaire (en pourcentage des produits) 91,8% 93,0% 92,7% 93,5% Ententes d’écoulement Produits - - - 25 265 Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement) - - - (24 343) Marge monétaire (en dollars) - - - 922 Marge monétaire (en pourcentage des produits) -% -% -% 3,6% Épuisement - - - (268) Profit brut - - - 654 Total – profit brut 35 093 33 795 107 241 104 107 Bénéfice ajusté (perte ajustée) et bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base Le bénéfice ajusté (perte) est défini comme: le bénéfice net (perte) ajusté en fonction de certains éléments : le gain (la perte) de change, la dépréciation d’actifs (incluant la dépréciation d’actifs financiers et d’investissements dans des sociétés associées), les gains (pertes) à la cession d’actifs, le gain latent (perte latente) sur placements, la quote-part de la perte d’entreprises associées, la charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat différés, les coûts de transaction ainsi que d’autres éléments comme les gains (pertes) hors caisse. Le bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base est obtenu en divisant le bénéfice ajusté (perte ajustée) par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pour la période. Trois mois terminés

le 30 septembre Neuf mois terminés

le 30 septembre 2022 2021 2022 2021 (en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action) $ $ $ $ Bénéfice net des activités d’exploitation poursuivies 28 014 25 593 62 877 55 397 Ajustements : Dépréciation de droits de redevances, de flux et autres - - - 2 288 Dépréciation de placements 276 - 1 180 2 112 Perte (gain) de change (14 260) 322 (22 729) 182 Perte latente (gain latent) sur placements 758 (11 202) 12 172 (8 260) Quote-part de la perte (gain) d’entreprises associées 1 143 627 (383) 1 363 Charge d’impôts sur le résultat différé 9 888 7 941 23 261 17 515 Bénéfice ajusté 25 819 23 281 76 378 70,597 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en milliers) 185 316 167 924 176 182 167 786 Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base 0,14 0,14 0,43 0,42 Énoncés prospectifs Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et comme de l’information prospective au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence, sans s’y limiter, à des événements futurs, des estimations de production des actifs d’Osisko (incluant l’augmentation de production), au développement dans les délais attendus des propriétés minières sur lesquelles Osisko détient des redevances, flux de métaux, ententes d’écoulement de métaux et des investissements, aux attentes de la direction concernant la croissance d’Osisko, aux résultats d’exploitation, aux estimations des recettes futures, aux coûts de production, à la valeur comptable des actifs, à la capacité de continuer à verser un dividende, aux exigences de capital supplémentaire, aux perspectives et occasions d’affaires, à la demande future et à la fluctuation du cours des matières premières (incluant les perspectives sur l’or, l’argent, les diamants, autres matières premières), au marché des devises et aux conditions de marchés générales. De plus, les énoncés et estimations (incluant les données des tableaux) liés aux réserves et ressources minérales, et aux onces d’équivalent d’or sont des énoncés prospectifs car ils impliquent l’évaluation implicite, fondée sur certaines estimations et hypothèses, et aucune assurance ne peut être donnée que les onces d’équivalent d’or seront réalisées. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent généralement, mais pas forcément, être identifiés par l’emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l’effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, la plupart desquels Osisko ne contrôle pas, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Ces risques incluent, mais sans s’y limiter : les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, les changements réglementaires dans les gouvernements nationaux et locaux, y compris l’octroi des permis et les et les politiques fiscales; des développements au niveau règlementaire, politique ou économique dans les pays où les propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit se situent, où via lesquels ils sont détenus; les risques liés aux opérateurs des propriétés sur lesquelles Osisko détient une redevance, un flux de métaux ou un autre droit; la réalisation dans les délais prévus du développement, de l’obtention des permis, de la construction, du début de la production, de l’accroissement de production (incluant les défis opérationnels et techniques) sur les propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit; des variations au niveau du débit et de l’échéancier de production en fonction de l’estimation des ressources minérales ou prévisions de production par les opérateurs des propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit, incluant la conversion des ressources minérales en réserves minérales et la capacité de remplacer les ressources minérales; une issue défavorable à des défis ou litiges liés aux titres miniers, permis ou autorisations en lien avec des propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit; des opportunités d’affaires qui se présentent à, ou initiées par Osisko; la disponibilité en continu du capital et du financement et les conditions économiques générales, les conditions de marchés et d’affaires; les risques associés à l’exploration, au développement et à l’exploitation des propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit, incluant, sans s’y limiter, les conditions géologiques inhabituelles ou imprévues et métallurgiques, des affaissement ou des effondrements de terrains, les inondations et autres catastrophes naturelles ou des troubles civils, ou d’autres risques non assurés, l’intégration des actifs acquis et les mesures des gouvernements envers la propagation de la COVID-19 et l’efficacité de ces mesures et l’impact potentiel de la COVID-19 sur les affaires, les opérations et la condition financière d’Osisko. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse sont basés sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction, incluant, sans s’y limiter, l’exploitation continue des propriétés sur lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit par les propriétaires ou les opérateurs de ces propriétés de manière conforme aux pratiques antérieures; l’exactitude des énoncés publics et de la divulgation faite par les propriétaires ou les opérateurs de ces propriétés sous-jacentes (incluant les attentes liées au développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production); l’absence de développement défavorable lié à toute propriété importante sur laquelle Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit; que les énoncés et estimations liés aux réserves et ressources minérales et effectués par les propriétaires ou opérateurs des propriétés sur lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit soient exacts; les revenus stables de la Société et les actifs liés à la détermination du statut PFIC (Passive Foreign Investment Company); l’intégration des actifs acquis; et l’absence de tout facteur qui pourrait faire en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ce qui est anticipé, estimé et attendu. Pour plus de détails au sujet des risques, incertitudes et hypothèses, veuillez consulter la plus récente notice annuelle d’Osisko déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes et disponible en versions électroniques sous le profil de l’émetteur d’Osisko sur SEDAR, au www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. Osisko souhaite avertir que la liste des risques et incertitudes cités précédemment n’est pas exhaustive. Les investisseurs et autres devraient considérer prudemment les facteurs ci-dessus ainsi que les incertitudes qu’ils représentent et le risque qu’ils impliquent. Osisko considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l’information disponible, mais aucune garantie ne peut être fournie quant au fait que ces attentes seront exactes, comme les résultats réels peuvent différer de façon importante des résultats prévus, comme les énoncés prospectifs incluent dans ce communiqué de presse ne sont pas une garantie de performance future et l’on ne devrait pas s’y fier indûment. Ces énoncés ne sont valides qu’en date de ce communiqué de presse. Osisko décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi. Redevances Aurifères Osisko Ltée Bilans consolidés (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens) 30 septembre 31 décembre 2022 2021 $ $ Actif Actif courant Trésorerie 300 542 115 698 Sommes à recevoir 10 192 14 691 Inventaires - 18 596 Autres actifs 1 128 3 941 311 862 152 926 Actif non courant Placements dans des entreprises associées 322 009 125 354 Autres placements 72 751 169 010 Droits de redevances, de flux et autres 1 308 614 1 154 801 Actifs miniers et immobilisations corporelles 7 209 635 655 Exploration et évaluation - 3 635 Goodwill 111 204 111 204 Autres actifs 1 958 18 037 2 135 607 2 370 622 Passif Passif courant Comptes créditeurs et frais courus 8 306 30 049 Dividendes à payer 10 109 9 157 Provisions et autres passifs 906 12 179 Tranche courante de la dette à long terme 298 232 294 891 317 553 346 276 Passif non courant Provisions et autres passifs 6 939 60 334 Dette à long terme - 115 544 Impôts sur le résultat différés 83 739 68 407 408 231 590 561 Capitaux Capital-actions 2 071 700 1 783 689 Bons de souscription - 18 072 Surplus d’apport 61 697 42 525 Composante capitaux propres des débentures convertibles 14 510 14 510 Cumul des autres éléments du résultat global 55 011 58 851 Déficit (475 542) (283 042) Capitaux attribuables aux actionnaires de Redevances Aurifères Osisko Ltée 1 727 376 1 634 605 Participations ne donnant pas le contrôle - 145 456 Total des capitaux propres 1 727 376 1 780 061 2 135 607 2 370 622

Redevances Aurifères Osisko Ltée États consolidés des résultats Pour les trois et neuf mois terminés les 30 septembre 2022 et 2021 (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action) Trois mois terminés le

30 septembre Neuf mois terminés le

30 septembre 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Produits 53 661 50 035 155 895 174,204 Coût des ventes (4 407) (3 507) (11 344) (34 000) Épuisement (14 161) (12 733) (37 310) (36 097) Bénéfice brut 35 093 33 795 107 241 104 107 Autres charges d’exploitation Générales et administratives (5 186) (4 494) (14 962) (14 901) Développement des affaires (1 203) (934) (3 884) (3 038) Dépréciation de droits de redevances - - - (2 288) Bénéfice d’exploitation 28 704 28 367 88 395 83 880 Produits d’intérêt 3 054 1 120 6 020 3 192 Charges financières (5 480) (5 956) (16 949) (17 849) Gain (perte) de change 14 482 (240) 23,011 (192) Quote-part (de la perte) du gain d’entreprises associées (1 143) (627) 383 (1 363) Autres gains nets (pertes nettes) (1 034) 11 202 (13 352) 6 148 Bénéfice avant les impôts sur le résultat 38 583 33 866 87 508 73 816 Charge d’impôts sur le résultat (10 569) (8 273) (24 631) (18 419) Bénéfice net des activités d’exploitation poursuivies 28 014 25 593 62 877 55 397 Perte nette des activités d’exploitation abandonnées (244 655) (31 745) (268 475) (76 849) Perte nette (216 641) (6 152) (205 598) (21 452) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux : Actionnaires de Redevances Aurifères Osisko Ltée (158 647) 1 795 (141 162) (2 370) Actionnaires sans contrôle (57 994) (7 947) (64 436) (19 082) Bénéfice net par action des activités d’exploitation poursuivies

De base et dilué(e) 0,15 0,15 0,35 0,33 Bénéfice net (perte nette) par action attribuable aux actionnaires de Redevances Aurifères Osisko Ltée De base et dilué(e) (0,86) 0,01 (0,79) (0,01)

Redevances Aurifères Osisko Ltée États consolidés des flux de trésorerie Pour les trois et neuf mois terminés les 30 septembre 2022 et 2021 (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens) Trois mois terminés le

30 septembre Neuf mois terminés le

30 septembre

2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Activités d’exploitation Bénéfice net des activités d’exploitation poursuivies 28 014 25 593 62 877 55 397 Ajustements pour : Rémunération fondée sur des actions 2 052 1 919 5 010 5 633 Épuisement et amortissement 14 423 12 878 38 108 36 869 Dépréciation d’actifs 276 - 1 180 4 400 Charges financières 1 831 1 746 5 333 5 166 Quote-part de la perte (gain) d’entreprises associées 1 143 627 (383) 1 363 Gain net à l’acquisition de placements - (6 978) (48) (7 416) Variation de la juste valeur d’actifs financiers et de passifs à la juste valeur par le biais du résultat net 758 (4 224) 15 824 (844) Gain net découlant de la dilution de placements - - (3 604) - Perte (gain) de change (14 260) 322 (22 729) 182 Charge d’impôts sur le résultat différés 9 888 7 941 23 261 17 515 Autres 26 25 84 90 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 44 151 39 849 124 913 118 355 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 6 916 4 231 1 626 (256) Flux de trésorerie d’exploitation nets des activités poursuivies 51 067 44 080 126 539 118 099 Flux de trésorerie d’exploitation nets utilisés par les activités abandonnées



(13 030) (2 997) (65 116) (24 775) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 38 037 41 083 61 423 93 324 Activités d’investissement Cession nette de placements à court terme - 3 408 2 960 3 408 Acquisition de placements (1 494) (18 387) (8 174) (30 809) Produits de la cession de placements - - - 4 875 Acquisition de droits de redevances et de flux (23 073) (25 854) (32 363) (68 713) Décaissement lié à la déconsolidation d’Osisko Développement (133 138) - (133 138) - Autres (15) (4) (18) (27) Flux de trésorerie d’investissement nets utilisés par les activités d’exploitation poursuivies (157 720) (40 837) (170 733) (91 266) Flux de trésorerie d’investissement nets utilisés par les activités d’exploitation abandonnées (20 539) (69 154) (114 984) (138 345) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (178 259) (109 991) (285 717) (229 611) Activités de financement Financement par voie de prise ferme - - 311 962 - Dépenses liées à l’émission d’actions - - (13 941) - Augmentation de la dette à long terme - - - 50 000 Remboursement de la dette à long terme - - (113 120) (50 000) Levée d’options d’achat d’actions et actions émises en vertu du régime d’achat d’actions 123 87 1 057 13 191 Rachat d’actions ordinaires dans le cours normal des activités (16 451) (26 037) (21 330) (30 501) Dividendes payés (9 770) (8 049) (28 248) (23 745) Paiement en capital sur les charges de location (221) (210) (652) (622) Retenue d’impôt à la source sur règlement d’unités d’actions restreintes et différées - - (2 224) (3 582) Autres (555) (1 079) (555) (1 082) Flux de trésorerie de financement nets fournis (utilisés) par les activités d’exploitation poursuivies (26 874) (35 288) 132 949 (46 341) Flux de trésorerie de financement nets utilisés (fournis) par les activités d’exploitation abandonnées



(1 529) (1 588) 245 833 32 307 Flux de trésorerie nets fournis (utilisés) par les activités de financement (28 403) (36 876) 378 782 (14 034) (Diminution) augmentation de la trésorerie avant l’incidence des variations de taux de change sur la trésorerie (168 625) (105 784) 154 488 (150 321) Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie Opérations poursuivies 15 529 1 556 23 837 (67) Opérations abandonnées 4 355 1 210 6 519 (191) (Diminution) augmentation de la trésorerie (148 741) (103 018) 184 844 (150 579) Trésorerie – début de la période 449 283 254 963 115 698 302 524 Trésorerie – fin de la période 300 542 151 945 300 542 151 945

