Amendement à la convention d'option, propriété ceinture de Brunswick

MONTRÉAL, 21 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brunswick Exploration Inc. («Brunswick») (TSX-V: BRW) et Métaux Osisko Inc. («Métaux Osisko») (TSX-V: OM; OTCQX: OMZNF; FRANCFORT: 0B51) annoncent que, suite à une revue de la Bourse de Croissance TSX, elles ont modifié les modalités de la convention d'option (l '«Option») précédemment annoncée le 17 août 2020 par laquelle Brunswick peut acquérir une participation majoritaire dans la propriété d'exploration Ceinture de Brunswick, appartenant à Métaux Osisko (la «Propriété»), située dans le partie est du camp minier de Bathurst, dans la région de Bathurst au Nouveau-Brunswick (la «Transaction»). La Propriété couvre 72 kilomètres de la prolifique Ceinture de Brunswick et comprend les gisements de métaux de base Key Anacon et Gilmour South. L'Option amendée permet maintenant à Brunswick d’acquérir jusqu'à 51% d'intérêt en dépensant un total de 10 000 000 $ en deux étapes sur une période de cinq ans.



Détails de la convention d’option amendée

L’Option se divise en trois phases (toutes les sommes sont en dollars canadiens) :

première option: Brunswick peut acquérir un intérêt initial de 15% dans la propriété en effectuant un paiement comptant de 100 000 $ et en finançant des travaux d’exploration pour un montant total de 2 000 000 $ au plus tard au deuxième anniversaire de la signature de l’option;

deuxième option: Brunswick peut acquérir un intérêt additionnel de 36% dans la propriété, pour un intérêt total de 51%, en finançant des travaux d’exploration pour un montant total de 10 000 000 $ selon l’échéancier suivant :



un total de 2 000 000 $ au plus tard au 2 e anniversaire; un total de 4 000 000 $ au plus tard au 3 e anniversaire; un total de 6 500 000 $ au plus tard au 4 e anniversaire; et un total de 10 000 000 $ au plus tard au 5 e anniversaire.





Une fois que l’une des deux options est remplie (à la discrétion de Brunswick), une coentreprise peut être formée entre Brunswick et Métaux Osisko. Un rapport géologique indépendant NI 43-101 a été rédigé par John Langton, géo., de JPL GeoServices et déposé sur SEDAR par Brunswick le 5 novembre 2020.

Robert Wares est président du conseil d’administration et chef de la direction de Métaux Osisko et de Brunswick, et s’est donc abstenu du processus de négociation entre les deux sociétés. L'opération constitue une «opération entre apparentés» au sens des politiques de la Bourse de croissance TSX («TSX-V»), car elle implique des «parties avec lien de dépendance», telles que définies dans ces politiques. La transaction est une transaction sans lien de dépendance au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

L’opération est conditionnelle à l’approbation finale de la TSX-V.

A propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko inc. est une société canadienne d’exploration et de développement créant de la valeur ajoutée dans l’espace des métaux de base. La Société contrôle un des anciens camps miniers de premier plan pour la production de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé aux Territoires du Nord-Ouest, pour lequel l’EEP de 2020 indique une VAN après impôt de 500 M$ et un TRI de 29,6 %. L’EEP du projet Pine Point est basée sur des estimations de ressources minérales actuelles pouvant être exploitées par fosse à ciel ouvert ou par des méthodes souterraines à faible profondeur totalisant 12,9 Mt à une teneur de 6,29 % éq.Zn en ressources minérales indiquées et 37,6 Mt à une teneur de 6,80 % éq.Zn en ressources minérales présumées. Se reporter au rapport technique intitulé « Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, North West Territories, Canada » daté du 30 juillet 2020, lequel a été déposé sur SEDAR. Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves aux Territoires du Nord-Ouest, à proximité d’infrastructures et d’une route d’accès pavée, et compte une sous-station électrique et une centaine de kilomètres de routes de halage viables déjà en place.

Les ressources minérales actuelles mentionnées dans le présent communiqué sont conformes aux exigences du Règlement 43-101 et ont été préparées par des personnes qualifiées indépendantes, selon les lignes directrices du Règlement 43-101. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n’a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées sont de nature incertaine et ont été estimées sur la base de preuves géologiques et d’un échantillonnage restreint. Les preuves géologiques sont suffisantes pour présumer, sans avoir vérifié, de la teneur géologique et/ou de la qualité de la continuité. Les pourcentages d’équivalent en zinc ont été calculés en utilisant les prix des métaux, les taux de récupération des métaux anticipés, les teneurs des concentrés, les coûts de transport, les frais d’usinage et les pourcentages de métaux payables (pour plus de détails, voir les rapports techniques respectifs).

À propos de Brunswick

Brunswick, anciennement Les Ressources Komet inc., fait partie du Groupe Osisko et est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. Brunswick se concentre sur l’exploration et le développement de propriétés pour l’or et les métaux de base dans l’Est du Canada. Les projets en cours comprennent des systèmes filoniens aurifères-polymétalliques dans le sud du Nouveau-Brunswick (projet aurifère Fundy), des projets de métaux de base de type SMV dans le nord du Nouveau-Brunswick (camp de Bathurst) et dans la région de Chibougamau au Québec (Waconichi), ainsi qu’un projet pour le nickel-cuivre-cobalt au Québec (Lac Édouard).

Pour plus d'informations sur ce communiqué de presse, contactez:

Métaux Osisko



Robert Wares, CEO.

Métaux Osisko Inc.

Courriel: info@osiskometals.com

Brunswick



Killian Charles, Président

Brunswick Exploration Inc.

Courriel: info@brwexplo.ca



Mise en garde à propos des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué. Les renseignements prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans les renseignements prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR à l’adresse : www.sedar.com. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces renseignements, lesquels s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que les évènements décrits se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué.