Osisko Metals Incorporated est une société d'exploration et de développement basée au Canada. La société est engagée dans l'exploration et l'évaluation de propriétés de métaux de base, avec un accent particulier sur les actifs miniers de cuivre et de zinc situés au Canada. Les projets de la société comprennent le projet Gaspe Copper, le projet Pine Point et le projet Mount Copper Expansion. Le projet Gaspe Copper est situé près de Murdochville, dans la péninsule gaspésienne, au Québec, et comprend le gisement d'expansion du mont Copper, qui renferme des ressources présumées de 456 mégatonnes (Mt) de minerai titrant selon la norme NI43-101. Le projet Pine Point de la société est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada. Il est basé sur les estimations actuelles des ressources minérales, qui sont une mine à ciel ouvert et une mine souterraine peu profonde, et se compose de 12,9 Mt de minerai. Son projet Mount Copper Expansion est une propriété de ressources en cuivre située dans l'est de l'Amérique du Nord. La filiale de la société est Pine Point Mining Limited.

Secteur Exploitations minières et métallurgie