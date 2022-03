Métaux Osisko annonce la signature d'une entente d'option avec Glencore Canada visant l'acquisition de Mines Gaspé

MONTRÉAL, 28 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Osisko inc. (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSXV : OM; OTCQX : OMZNF; FRANCFORT : 0B51) a le plaisir d’annoncer la signature d’une lettre d’entente exécutoire, le 25 mars 2022, avec Glencore Canada Corporation (« Glencore » et collectivement, les « Parties »), accordant à Métaux Osisko l’option (l’« Option ») d’acquérir une participation de 100 % dans l’ancienne Mine de Cuivre Gaspé (« Mines Gaspé ») située près de Murdochville au Québec, en contrepartie d’un paiement initial de 25 M$ US, qui sera payé par Métaux Osisko sous la forme d’un billet convertible émis à Glencore suivant la clôture de la transaction, et d’un paiement de 20 M$ US en espèces payable suivant le début de la production commerciale. La Société devra aussi engager des coûts de forage de 5 M$ CA avant le 30 juin 2022, afin de tester les niveaux d’oxydation au sein de la minéralisation entourant le gisement de la mine à ciel ouvert du Mont Copper;

Survol de l’Option Mines Gaspé

Dans l’hypothèse où l’Option est exercée, l’acquisition de Mines Gaspé par Métaux Osisko pourrait offrir les avantages suivants à la Société :

Acquisition transformationnelle pour la Société, offrant aux actionnaires un accès à un actif de développement cuprifère significatif, situé dans une juridiction sûre avec une excellente feuille de route en matière de permis miniers, particulièrement pour les métaux critiques dans le cadre des objectifs mondiaux de décarbonisation;

Grand potentiel d’exploration et de développement de ressources à Mines Gaspé, incluant l’ancienne mine à ciel ouvert du Mont Copper, les mines souterraines à plus hautes teneurs du Mont Needle et des Zones E, ainsi que le gîte à fort tonnage non développé du Mont Porphyre;

Programme de forage devant débuter en avril 2022, qui aura pour but de valider le modèle interne de ressources minérales ainsi que les niveaux d’oxydation de la minéralisation du gisement du Mont Copper, constituant une phase critique de la vérification diligente du projet qui mènera à la décision d’exercer ou non l’Option avant le 30 juin 2022, et

Infrastructures de soutien nécessaires pour le développement minier déjà en place, incluant l’approvisionnement en hydroélectricité verte grâce à une sous-station électrique présente sur le site de l’ancienne mine.

Robert Wares, président du conseil et chef de la direction, a déclaré : « Mines Gaspé a été un important producteur de cuivre dans l’Est du Canada pendant plus de quarante ans. Nous croyons au potentiel de tirer davantage de valeur de cet actif avec notre programme de forages et avec une réévaluation des ressources restantes. Si notre modèle interne de ressources minérales est validé, nous nous attendons à clore la transaction et divulguer une estimation de ressources minérales présumées sur le gisement du Mont Copper cette année. »

« La clôture de cette transaction donnerait aux actionnaires de Métaux Osisko un accès significatif au cuivre et ferait de Glencore un actionnaire important de la Société. Nous voyons d’un bon œil le nouveau partenariat avec Glencore et nous nous réjouissons à l’idée des autres opportunités de collaboration que ce partenariat pourrait apporter. En plus du développement en cours de notre projet de zinc-plomb Pine Point, nous sommes convaincus que cette combinaison de projets cimentera la place de Métaux Osisko parmi les sociétés de développement de métaux de base les plus en vue au Canada. Notre expertise combinée nous permettra de faire progresser rapidement les deux projets et de créer de la valeur pour nos actionnaires dans des juridictions sûres qui jouissent d’un historique minier réputé. »

Survol de la transaction

Glencore a accordé à Métaux Osisko l’option exclusive d’acquérir 100 % de sa participation dans Mines Gaspé, sous réserve des modalités suivantes : La Société devra engager des coûts de forage de 5 M$ CA afin de tester les niveaux d’oxydation au sein de la minéralisation entourant le gisement de la mine à ciel ouvert du Mont Copper; La réalisation par les parties de toutes les demandes de vérification diligente requises par l’autre partie, et la négociation de toutes les questions en suspens par les parties; et L’envoi d’une lettre indiquant son intention d’exercer l’Option au plus tard le 30 juin 2022 .

Les parties s’efforceront de finaliser et de signer une entente définitive et toute la documentation afférente au plus tard le 16 mai 2022 , laquelle n’entrera en vigueur qu’à la suite de l’exercice de l’Option.

, laquelle n’entrera en vigueur qu’à la suite de l’exercice de l’Option. Lorsque Métaux Osisko aura exercé l’Option, le cas échéant, et que l’entente définitive et toute la documentation afférente aura été signée par les parties, les parties auront alors trois mois (soit jusqu’au 30 septembre 2022 ) pour clore la transaction, incluant le paiement par Métaux Osisko à Glencore du prix d’acquisition de 25 M$ US. Le paiement sera fait au moyen de l’émission d’un billet convertible à Glencore.

) pour clore la transaction, incluant le paiement par Métaux Osisko à Glencore du prix d’acquisition de 25 M$ US. Le paiement sera fait au moyen de l’émission d’un billet convertible à Glencore. Le billet sera convertible par Glencore en unités de Métaux Osisko au prix de 0,40 $ par unité. Chaque unité sera composée d’une action et d’un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription entier conférera à Glencore le droit d’acquérir une action ordinaire de Métaux Osisko au prix de 0,46 $ par action pendant une période de trois ans.

Glencore conservera une redevance de 1 % NSR sur le gisement de sulfures du Mount Copper et une redevance de 3 % NSR sur tous les autres produits minéraux extraits de la propriété.

Métaux Osisko engagera un total de 55 M$ CA en dépenses d’exploration et de développement, incluant les dépenses liées aux permis, sur une période de quatre ans suivant la date de l’entente définitive, avec un minimum de 20 M$ CA devant être engagé dans les deux premières années suivant la date de l’entente définitive.

Glencore conservera un droit commercialement raisonnable d’acquérir 100 % des concentrés produits pendant la nouvelle durée de vie de Mines Gaspé.

Métaux Osisko paiera à Glencore une contrepartie additionnelle de 20 M$ US en espèces suivant le début de la production commerciale à Mines Gaspé.





L’Option et l’acquisition par Métaux Osisko d’une participation de 100 % dans Mines Gaspé demeurent assujetties, entre autres, à l’approbation de : (i) la Bourse de croissance TSX, et (ii) les actionnaires de Métaux Osisko autorisant Glencore à devenir un « actionnaire dominant » de la Société, mais seulement au moment où Glencore exerce l’Option et converti le billet.

Historique de Mines Gaspé

A partir des découvertes initiales en 1921, Mines Gaspé inc. (ancienne filiale de Noranda Inc.) a exploité le complexe de cuivre porphyrique/skarn et a produit du concentré de cuivre de façon continue de 1955 jusqu’à la fermeture de la mine en 1999. La production a d’abord débuté dans la fosse du Mont Needle, puis a pris de l’expansion avec l’exploitation de la fosse du Mont Copper, qui a été ensuite complétée par le minerai provenant de l’importante minéralisation souterraine de skarn à haute teneur des gisements des zones B et C, ainsi que des gisements de sulfures massifs de type skarn et manto de la zone E souterraine.

Sur la durée de vie de la mine, un total de 150 millions de tonnes à une teneur moyenne de 0,87 % Cu, avec des crédits mineurs pour l’or et l’argent, ont été extraits (Hussey&Bernard, SME Journal, Août 1998), faisant de Mines Gaspé l’une des plus grandes mines de cuivre de l’Est du Canada.

Localisation et infrastructures

Mines Gaspé est situé près de la communauté de Murdochville, dans la péninsule gaspésienne de l’Est du Québec, à environ 825 km à l’est de Montréal. Toutes les infrastructures de soutien nécessaires pour la réouverture potentielle de Mines Gaspé sont déjà en place. L’ancien site minier bénéficie d’une route d’accès pavée grâce à la route 198 qui relie Murdochville à la ville côtière de Gaspé. Le site est desservi en hydroélectricité verte grâce à une sous-station électrique sur le site.

Personne Qualifiée

M. Jeff Hussey, président et chef des opérations de Métaux Osisko, est la personne qualifiée responsable des données techniques présentées dans ce communiqué. Il est un géologue professionnel enregistré au Québec.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko inc. est une société canadienne d’exploration et de développement créant de la valeur ajoutée dans le secteur des métaux de base. La Société contrôle un des anciens camps miniers de premier plan pour la production de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest, pour lequel l’EEP de 2020 indique une VAN après impôt de 500 M$ et un TRI de 29,6 %. L’EEP du projet Pine Point est basée sur des estimations de ressources minérales actuelles pouvant être exploitées par fosse à ciel ouvert ou par des méthodes souterraines à faible profondeur totalisant 12,9 Mt à une teneur de 6,29 % éq.Zn en ressources minérales indiquées et 37,6 Mt à une teneur de 6,80 % éq.Zn en ressources minérales présumées. Se reporter au rapport technique intitulé « Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, NorthWest Territories, Canada » daté du 30 juillet 2020, déposé sur SEDAR. Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité d’infrastructures et d’une route d’accès pavée, et compte une sous-station électrique ainsi qu’une centaine de kilomètres de routes de transport viables déjà en place.

Les ressources minérales actuelles mentionnées dans le présent communiqué sont conformes aux exigences du Règlement 43-101 et ont été préparées par des personnes qualifiées indépendantes, selon les lignes directrices du Règlement 43-101. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n’a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées sont de nature conceptuelle et ont été estimées sur la base de preuves géologiques et d’un échantillonnage restreints. Les preuves géologiques sont suffisantes pour présumer, sans avoir vérifié, de la teneur géologique et/ou de la qualité de la continuité. Les pourcentages d’équivalent en zinc ont été calculés en utilisant les prix des métaux, les taux de récupération des métaux anticipés, les teneurs des concentrés, les coûts de transport, les frais d’usinage et les pourcentages de métaux payables (pour plus de détails, voir les rapports techniques respectifs).

