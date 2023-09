MONTRÉAL, 22 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Osisko Incorporée (la « Société » ou « Métaux Osisko Metals ») ( TSX-V : OM ; OTCQX : OMZNF ; FRANKFURT : 0B51 ) annonce aujourd'hui un changement de direction et l'octroi d'options, tel qu’indiqué ci-dessous :



Le 6 avril 2023, la clôture réussie de la transaction de coentreprise entre la Société et une filiale d'Appian Natural Resources Fund III LP (« Appian ») a donné lieu à la formation d'une coentreprise pour l'avancement du projet Pine Point de Métaux Osisko (la « Transaction »), appelée Pine Point Mining Limited (PPML). La Société confirme qu'à compter du 30 septembre 2023, M. Jeff Hussey quittera son poste de président et chef de l'exploitation de Métaux Osisko et passera à temps plein à PPML (détenteur du projet Pine Point) en tant que chef de la direction. M. Hussey demeure membre du conseil d'administration de Métaux Osisko. La société tient à remercier M. Hussey pour sa contribution au cours des années et se réjouit de continuer à bénéficier de son expertise dans son nouveau rôle chez PPML, dans laquelle la société conserve actuellement une participation de 67%.

« Ce fut un plaisir unique de faire partie de l'équipe de Métaux Osisko depuis sa création et d'avoir eu l'occasion d'interagir avec le plus grand groupe de sociétés d'Osisko », a déclaré M. Hussey. « La coentreprise de la Société avec Appian nous permettra de faire progresser le projet Pine Point jusqu'à ce que la mine soit prêt à démarrer. L'équipe de la coentreprise de Pine Point et nos collaborateurs sont en train de définir les options pour le design conceptuel final, en vue de lancer l'étude de faisabilité. Les travaux ont également commencé dans le cadre du processus réglementaire visant à obtenir les permis nécessaires à la construction et à l'exploitation de la mine. Nous nous engageons et travaillons avec les communautés locales pour qu'elles tirent profit de la future mine et nous apprécions sincèrement leur soutien pour nous aider à atteindre cette étape importante du développement du projet. À l'avenir, vous pouvez me joindre sur le site web de Pine Point, www.pinepointmining.com , ou par courrier électronique à l'adresse suivante : info@pinepointmining.com . »

Octroi d'options

Métaux Osisko désire annoncer que le conseil d'administration de la Société a approuvé l'octroi d'options d'achat d'actions incitatives à certains administrateurs pour l'achat d'un maximum de 400 000 actions ordinaires du capital-actions de la Société. Les octrois sont assujettis à une période d'acquisition de trois ans et à un terme de cinq ans, à un prix d'exercice de 0,19 $ par action.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko Incorporée est une société canadienne d'exploration et de développement qui crée de la valeur dans le domaine des métaux critiques, plus particulièrement le cuivre et le zinc. La Société est un partenaire en coentreprise avec Appian Natural Resources Fund III LP pour l'avancement de l'un des plus importants camps miniers de zinc au Canada, le projet Pine Point (le « projet Pine Point »), situé dans les Territoires du Nord-Ouest, pour lequel l'EEP 2022 (tel que défini aux présentes) a indiqué une VAN après impôt de 602 millions $CAN et un TRI de 25 %, basé sur un prix du zinc à long terme de 1,37 $US/lb et sur les estimations actuelles des ressources minérales qui se prêtent à l'exploitation à ciel ouvert et à l'exploitation souterraine à faible profondeur. L'estimation actuelle des ressources minérales dans l'EEP 2022 consiste en 15,7 millions de tonnes d'une teneur de 5,55 % ZnEq de ressources minérales indiquées et 47,2 millions de tonnes d'une teneur de 5,94 % ZnEq de ressources minérales présumées. Veuillez vous référer au rapport technique intitulé " Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, Northwest Territories, Canada " daté du 26 août 2022 (avec une date d'entrée en vigueur du 30 juillet 2022), qui a été préparé pour Métaux Osisko et PPML par des représentants de BBA Engineering Inc, Hydro-Ressources Inc, PLR Resources Inc et WSP Canada Inc (l' « EEP 2022 »). Veuillez vous référer au texte intégral de l'EEP 2022, dont une copie est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de Métaux Osisko, pour les hypothèses, les méthodologies, les qualifications et les limitations qui y sont décrites. Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité d'infrastructures, d'un accès routier pavé, d'une sous-station électrique et de 100 kilomètres de routes de transport viables déjà en place.

De plus, la Société a acquis une participation de 100 % dans l'ancienne mine de cuivre de Gaspé, située près de Murdochville, dans la péninsule gaspésienne, au Québec. La Société se concentre actuellement sur l'évaluation des ressources du projet d'expansion du mont Copper, qui renferme des ressources minérales présumées (conformément à l'instrument national 43-101 - Information concernant les projets miniers) de 456 Mt à une teneur de 0,31 % Cu (voir le communiqué de presse du 28 avril 2022 de Métaux Osisko intitulé « Métaux Osisko annonce les premières ressources à Mine Gaspé - Ressources présumées de 456 Mt à une teneur de 0,31 % Cu »). Mine Gaspé renferme la plus importante ressource de cuivre non développée dans l'est de l'Amérique du Nord, stratégiquement située à proximité d'infrastructures existantes dans la province de Québec, favorable à l'exploitation minière.

Pour plus d'informations sur ce communiqué de presse, visitez le site www.osiskometals.com ou contactez : Robert Wares, président et chef de la direction de Métaux Osisko Incorporée.

Courriel: info@osiskometals.com

www.osiskometals.com

Mise en garde concernant les informations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « informations prévisionnelles » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières, fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Toute déclaration qui implique des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des performances ne sont pas des déclarations de faits historiques et constituent des informations prévisionnelles. Le présent communiqué peut contenir des informations prévisionnelles concernant le projet Pine Point et Mine Gaspé y compris, entre autres, les résultats de l'EEP 2022 et le TRI, la VAN et les coûts estimatifs, la production, le taux de production et la durée de vie de la mine ; la capacité d'identifier des ressources et des réserves additionnelles (le cas échéant) et d'exploiter ces ressources et réserves sur une base économique ; et la capacité de Métaux Osisko de devenir une société de développement de métaux de base de premier plan au Canada.

Les informations prévisionnelles ne garantissent pas les performances futures et reposent sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses de la direction, à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements attendus, ainsi que d'autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances, y compris, mais sans s'y limiter, des hypothèses concernant : les marchés favorables des capitaux propres et des capitaux d'emprunt ; la capacité et le moment pour les parties de financer les appels de fonds pour faire avancer le développement du projet Pine Point et poursuivre l'exploration et le développement prévus ; les prix futurs du zinc et du plomb ; le calendrier et les résultats des programmes d'exploration et de forage à Mine Gaspé et au projet Pine Point ; l'exactitude des estimations des ressources minérales ; les coûts de production ; des conditions d'exploitation favorables ; la stabilité politique et réglementaire ; l'obtention d'approbations gouvernementales et de tiers ; l'obtention de licences et de permis à des conditions favorables ; une stabilité soutenue de la main-d'œuvre ; la stabilité des marchés financiers et des marchés des capitaux ; la disponibilité de l'équipement ; la viabilité économique du projet Pine Point ; et des relations positives avec les groupes locaux. Les informations prévisionnelles impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces informations prévisionnelles. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ces informations prévisionnelles sont décrits dans le dossier de divulgation publique de la Société sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de Métaux Osisko. Bien que la Société croie que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation de l'information prospective contenue dans le présent communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à cette information, qui ne s'applique qu'en date du présent communiqué, et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais prévus ou qu'ils se produiront tout court. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre organisme de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé l'information contenue dans le présent document.