MONTRÉAL, 27 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Osisko Incorporée (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX-V : OM; OTCQX : OMZNF; FRANCFORT : 0B51) a le plaisir d'annoncer la création d'un comité technique consultatif pour la planification du dénoyage de la fosse du Mont Copper de l’ancienne opération de Mines Gaspé, située à Murdochville dans la région de la Gaspésie au Québec. Le comité est dirigé par Ann Lamontagne, nouvellement engagée à titre de vice-présidente Environnement et Développement durable pour Métaux Osisko (voir ci-dessous).



Depuis la fermeture et la réhabilitation de l'ancien site minier de Mines Gaspé, la fosse s’est ennoyée puisque le pompage pour le maintien à sec a été arrêté. Afin d'évaluer la viabilité d'un redémarrage des opérations minières, la fosse doit être dénoyée dès que possible pour permettre l’accès à l’exploration de ressources en profondeur et la possibilité de procéder à des forages géotechniques. Métaux Osisko s'engage à le faire de façon responsable, en tenant compte des facteurs environnementaux et des principaux intervenants de la région. En tenant compte des études environnementales et techniques en cours, Métaux Osisko élaborera une stratégie en collaboration avec le comité et procédera aux étapes subséquentes pour l’obtention les autorisations requises.

Le comité technique consultatif est composé de professionnels issus de diverses organisations, notamment

Le Secrétariat de la Première nation Mi'gmawei Mawiomi;

La Société de gestion des rivières de Gaspé;

Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie;

Le Conseil Régional de l’environnement de la Gaspésie;

Un biologiste résidant à Murdochville



L'initiative de Métaux Osisko de créer le comité a été accueillie positivement par les membres du comité et une première séance de travail a eu lieu en décembre 2023. D’autres rencontres avec le comité sont prévues en 2024 afin de permettre au comité de revoir le plan de dénoyage et d’émettre ses commentaires avant la soumission aux organismes concernés. Le plan sera rendu public afin d’informer la population des mesures d’atténuation qui seront mises en place.

Nomination de Ann Lamontagne en tant que vice-présidente Environnement et développement durable

Métaux Osisko a le plaisir d’annoncer la nomination de Ann Lamontagne, ing., PhD., au poste de vice-présidente Environnement et développement durable. Madame Lamontagne est ingénieure civile et a obtenu son doctorat en environnement minier de l’Université Laval en 2001. Elle travaille dans l’industrie minière depuis plus de 25 ans à titre de consultante pour des projets de géotechnique, de gestion de l’eau, d’hydrogéologie et d’environnement. Elle a également participé au développement de plusieurs projets miniers où son expertise s’est avérée inestimable pour minimiser les risques environnementaux tout au long du processus de planification minière, de la conception à la fermeture des sites miniers. Madame Lamontagne a également participé à de nombreux projets de recherche avec des sociétés minières, notamment Nouveau Monde Graphite, Troilus Gold et Mason Graphite.

Madame Lamontagne assurera la supervision et le maintien des activités de suivi environnementale sur le site actuel et elle sera responsable des études d'impact qui constitueront la première étape vers l'obtention des autorisations pour le projet de cuivre de Mines Gaspé. Son premier mandat consister à élaborer un plan pour le dénoyage de la fosse du Mont Copper, en s'assurant que l'excès d'eau déversé dans l'environnement n'affectera pas les communautés humaines et l'habitat du poisson dans les cours d'eau en aval. Ce plan s'appuiera sur des études environnementales, notamment sur les poissons et leur habitat ainsi que sur la végétation riparienne, qui ont été menées à l'automne 2023. Une étude géomorphologique a également été réalisée en 2023 pour caractériser les berges et le lit des cours d'eau afin d'identifier les zones sensibles à l'érosion et de valider que l'ajout d'eau ne favorisera pas l'érosion des berges. Enfin, des analyses de la qualité de l'eau ont été réalisées dans la fosse du Mont Copper et les résultats indiquent que l'eau est de bonne qualité et respecte les critères de rejet actuellement en vigueur pour le site. Des analyses supplémentaires de la qualité de l'eau à plusieurs endroits stratégiques en aval permettront également de s'assurer que le dénoyage sera effectué sans impact sur les poissons et leur habitat. Métaux Osisko est consciente que la rivière York, située à environ 3 km en aval du site, est une importante rivière à saumon et que cette ressource doit être protégée.

Robert Wares, président du conseil et chef de la direction de Métaux Osisko, a commenté : « Nous sommes déterminés à développer le projet de cuivre de Mines Gaspé en collaboration avec tous les intervenants de la région, tout en respectant les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement. Nous sommes très heureux que Ann Lamontagne se joigne à l'équipe de Métaux Osisko et son expertise aidera grandement la Société à atteindre ces objectifs. La demande mondiale de cuivre étant appelée à augmenter considérablement au cours de la prochaine décennie, le moment est venu de faire progresser un projet tel que Mines Gaspé vers la production. Nous sommes heureux que la réponse de la communauté au projet ait été positive et collaborative jusqu'à présent et nous croyons que le comité de dénoyage est une initiative importante pour concevoir un plan qui rassemble plus de professionnels de l'environnement à la table et qui prend en considération les préoccupations de ses parties prenantes ».

