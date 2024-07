MONTRÉAL, 24 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Osisko Incorporée (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX-V : OM; OTCQX : OMZNF; FRANCFORT : 0B51) a le plaisir de fournir une mise à jour sur les activités estivales réalisées dans le cadre du développement du projet de Mines Gaspé.



M. Robert Wares, président et chef de la direction de Métaux Osisko, a noté : « Depuis le début de l’été, des travaux significatifs ont été réalisés marquant des avancées importantes dans nos efforts pour la réouverture éventuelle de la mine. Notre programme de forage de 2024 avance bien, ainsi que la caractérisation des eaux de surface du site minier et des alentours. Ces efforts se poursuivront jusqu’à l’automne. Il est également prévu de réaliser un échantillonnage détaillé des eaux de la fosse, et des activités de pêches expérimentales sont prévues en aval du site minier afin de mieux connaître l’état de santé des populations de poissons et des impacts potentiels du dénoyage de la fosse. La publication de l’étude économique préliminaire (EEP) est toujours prévue pour le début 2025. Enfin, nous sommes heureux d’appuyer des activités de la communauté locale en commanditant plusieurs événements. »

Forages sur les Monts Needle et Copper

À ce jour, onze forages d’exploration ont été complétés au Mont Needle, totalisant environ 2 600 mètres. Les échantillons de carottes de forage ont été envoyés au laboratoire pour analyse des teneurs en cuivre, argent et molybdène. Les résultats détermineront le potentiel pour des ressources minérales additionnelles autour de l’ancienne fosse du Mont Needle.

Actuellement, la foreuse est située dans la fosse du Mont Copper pour un programme de forage de 4 500 mètres visant à mieux définir les ressources au cœur enrichi du gisement du Mont Copper. Des travaux de stabilisation des murs de la fosse et de sécurisation ont été effectués pour garantir la sécurité des travailleurs lors des forages.

Caractérisation des plans et cours d’eau

L’équipe de Métaux Osisko a entrepris une caractérisation détaillée des eaux de surface sur le site de la mine, incluant les cours d’eau en aval et le long de la rivière York. En juin, près de 70 stations ont été échantillonnées pour évaluer la qualité de l’eau. Ce travail se poursuivra tout au long de l’été et à l’automne pour fournir un portrait complet de la qualité actuelle de l’eau.

Des échantillons d’eau additionnels seront aussi prélevés dans la fosse du Mont Copper à partir de la surface jusqu’au fond de la fosse, soit à 180 m de profondeur. Il est aussi prévu d’échantillonner les sédiments au fond de la fosse. Ces informations permettront de connaître la qualité de l’eau en fonction de la profondeur dans la fosse et aidera à planifier le dénoyage afin de minimiser l’impact sur la rivière York et sa population de saumons.

Dénoyage de la fosse et la rivière York

Les études pour assurer un dénoyage sécuritaire de la fosse Copper se poursuivent. Les travaux sont présentés régulièrement au comité technique et consultatif pour les informer de l’avancement et s’assurer de prendre en compte leurs préoccupations. Cet automne, des pêches expérimentales dans la rivière York et ses tributaires permettront d’évaluer la santé des écosystèmes aquatiques. Ces travaux sont faits avec le support des chercheurs de l’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS). Des analyses de métaux lourds dans les poissons, le benthos et les biofilms algaux et dans l’eau permettront de dresser un portrait de la répartition de ces derniers dans la chaîne alimentaire.

Implication communautaire

Métaux Osisko continue de soutenir activement la communauté locale. Récemment, la Société a lancé un programme de commandites pour les événements régionaux, incluant le Congrès 2024 des Clubs Lions du District U3 et le Ribfest Gaspésien en juillet. De plus, la Société soutient le lancement du roman de Jocelyn Grenier, inspiré de l’ancienne mine. Pour de plus amples informations sur nos activités dans la communauté, visitez www.osiskometals.com/fr/communaute

Prochaine consultation publique

Notre troisième café-rencontre pour les citoyens/citoyennes de Murdochville et autres communautés environnantes aura lieu le 10 septembre prochain au Centre communautaire de Murdochville. Ce sera une occasion d’échanger sur l’avancement du projet minier et de répondre aux questions. Une invitation sera diffusée dans les prochaines semaines. Pour de plus amples informations, suivez Métaux Osisko sur les médias sociaux ou envoyez un courriel à murdochville@osiskometals.com

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko Incorporée est une société canadienne d'exploration et de développement qui crée de la valeur dans le domaine des métaux critiques, plus particulièrement le cuivre et le zinc. La Société est en coentreprise avec Appian Capital Advisory LLP pour l'avancement de l'un des plus importants camps miniers de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest, pour lequel les ressources minérales actuelles ont été calculées pour l'ERM de 2024 (tel que défini dans le présent document). Le projet est détenu par la coentreprise Pine Point Mining Limited. L'estimation actuelle des ressources minérales se compose de 49,5 Mt à 5,52 % ZnEq de ressources minérales indiquées et de 8,3 Mt à 5,64 % ZnEq de ressources minérales présumées (conformément à l'instrument national 43-101 - Normes de divulgation pour les projets miniers); voir le communiqué de presse du 25 juin 2024 de Métaux Osisko intitulé « Métaux Osisko publie une estimation des ressources minérales de Pine Point : 49,5 millions de tonnes de ressources indiquées à 5,52 % en ZnEq»). Un rapport technique suivra ce communiqué de presse dans les 45 jours de la date de publication. Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité des infrastructures, avec un accès routier pavé, une sous-station électrique et 100 kilomètres de routes de transport viables.

En outre, et en dehors de la coentreprise Pine Point, la Société a acquis en juillet 2023, auprès de Glencore Canada Corporation, une participation de 100 % dans l'ancienne mine de cuivre de Gaspé, située près de Murdochville, dans la péninsule gaspésienne au Québec. La Société se concentre actuellement sur l'évaluation des ressources du gisement du Mont Copper, qui comprend des ressources minérales indiquées de 495 Mt à une teneur de 0,37 % CuEq et des ressources minérales présumées de 6,3 Mt à une teneur de 0,37 % CuEq (conformément à l'instrument national 43-101 - Information concernant les projets miniers); voir le communiqué de presse du 6 mai 2024 intitulé « Métaux Osisko annonce une mise à jour de l'estimation des ressources minérales à Mines Gaspé - ressources indiquées de 495 Mt à 0,37 % d'équivalent en cuivre »). Mines Gaspé renferme la plus importante ressource de cuivre non développée dans l'est de l'Amérique du Nord, stratégiquement située à proximité d'infrastructures existantes dans la province de Québec, une province très favorable à l'exploitation minière.

