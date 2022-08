Osisko Metals Incorporated : MÉTAUX OSISKO ANNONCE SES PREMIERS RÉSULTATS DE FORAGE INTERCALAIRE À MINES GASPÉ

(Montréal, le 4 août 2022) Osisko Metals Incorporated (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSXV : OM; OTCQX : OMZNF; FRANCFORT : 0B51) a le plaisir d'annoncer les premiers résultats de forage pour le projet Mines Gaspé, situé dans la péninsule gaspésienne au Québec. Les résultats de forage intercalaire au gîte du Mont Copper ont démontré, jusqu'à maintenant, une oxydation limitée et une quantité significative de minéralisation au-delà des ressources minérales présumées, délimitées dans une fosse modélisées dans le cadre de l'estimation des ressources minérales (« ERM ») actuelle (voir le communiqué de presse du 28 avril 2022). Les résultats de seize sondages sont présentés ci-dessous; tous les sondages sauf 30-0976 ont été forés dans le secteur du Mont Copper, du côté sud-est du gîte (voir la carte).

Faits saillants :

Des seize sondages dont les résultats sont présentés ci-dessous, quatorze ont prolongé la minéralisation de cuivre-argent disséminée et en stockwerk au-delà du modèle de blocs actuel délimité dans une fosse, jusqu'à 170 mètres sous le plancher de la fosse dans le forage 30-0991. Ces quatorze sondages se terminent tous dans la minéralisation, au-dessus ou au sein de l'horizon de skarn de la Zone C.

Le sondage 30-0977, situé 142,0 mètres au sud de la fosse modélisée, a recoupé 375,3 mètres à des teneurs de 0,20 % Cu et 1,31 g/t Ag . Ce sondage s'est terminé dans la minéralisation et sera prolongé au besoin.

. Ce sondage s'est terminé dans la minéralisation et sera prolongé au besoin. Le sondage 30-0985 a recoupé 528,0 mètres à des teneurs de 0,26 % Cu et 1,72 g/t Ag, incluant 46,5 mètres à 1,1 % Cu et 6,19 g/t Agdans une minéralisation disséminée de type skarn dans la Zone C. Ce sondage se rend jusqu'à 122,0 m sous la limite inférieure de la fosse et s'est terminé dans la minéralisation.

Robert Wares, président du conseil et chef de la direction, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits des premiers résultats de notre programme de forage de 30 000 mètres à Mines Gaspé. La plupart des résultats publiés proviennent de sondages qui ont été implantés au sommet du Mont Copper, où les forages historiques étaient relativement éparses. Nous pouvons maintenant confirmer que ce secteur est minéralisé, avec relativement peu de cuivre de faciès oxydé, et que le potentiel d'expansion du gîte semble très important puisque la plupart de ces sondages se sont terminés dans la minéralisation. Avec quatre foreuses présentement sur place, je suis enthousiaste à l'idée de faire progresser ce qui est déjà le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l'Est de l'Amérique du Nord. »

La minéralisation présentée dans le tableau ci-dessous comprend de la chalcopyrite disséminée et en remplissage de fractures de style stockwerk avec un peu de molybdénite, le tout encaissé dans des cornéennes altérées potassiques (porcellanites) et des zones de skarn. Les zones oxydées sont mineures et semblent être associées à des structures régionales là où ces dernières s'approchent de la surface. Les résultats préliminaires indiquent que le modèle d'oxydes utilisé dans le cadre de l'ERM était fort probablement surestimé. Les intervalles minéralisés recoupés en forage jusqu'à maintenant concordent avec les résultats de forage historiques, confirment la continuité de la minéralisation et les sont équivalents ou supérieurs aux résultats attendus selon l'ERM actuelle pour le gîte du Mont Copper (voir la carte). Les résultats d'analyse obtenus jusqu'à présent pour le molybdène indiquent des valeurs généralement équivalentes ou inférieures à 0,1 % Mo.

Tableau 1 : Minéralisation recoupée en forage

Sondage De À Largeur de l'intervalle Cu Ag (m) (m) (m) % g/t 30-0976 7,40 420,00 412,60 0,209 1,21 30-0977* 5,70 381,00 375,30 0,200 1,31 30-0978* 3,20 87,00 83,80 0,307 1,44 30-0978A* 3,95 230,80 226,85 0,188 1,44 incluant 50,50 118,00 67,50 0,352 1,70 30-0979* 5,00 330,00 325,00 0,204 1,90 incluant 6,50 45,50 39,00 0,526 2,61 30-0980 7,00 318,00 311,00 0,137 2,84 30-0981 3,00 453,00 450,00 0,213 1,80 incluant 69,00 153,00 84,00 0,399 2,09 incluant 163,50 229,50 66,00 0,358 2,47 30-0982 4,50 187,10 182,60 0,146 1,05 incluant 103,50 166,50 63,00 0,240 1,55 30-0982A 4,00 411,00 407,00 0,118 1,10 incluant 354,00 408,00 54,00 0,224 2,25 30-0983 4,50 444,00 439,50 0,130 1,34 30-0984 4,00 384,00 380,00 0,182 1,19 incluant 81,00 196,50 115,50 0,264 1,44 30-0985* 12,00 540,00 528,00 0,258 1,72 incluant 93,00 139,50 46,50 1 100 6,19 30-0987 4,00 393,00 389,00 0,188 1,50 incluant 58,50 157,50 99,00 0,374 1,93 30-0988 6,00 256,50 250,50 0,110 0,94 30-0990 4,00 285,00 281,00 0,131 1,18 30-0991 5,00 282,00 277,00 0,064 0,90

*Intersections situées à l'extérieur du modèle de blocs de l'ERM 2022.

Tableau 2 : Localisation des collets des sondages (UTM (NAD83) Zone 20)

Sondage Estant Nordant Élévation (m) Azimut Pendage Longueur (m) 30-0976 315 380,6 5 426 443,4 580,4 65,0 -82,0 420,0 30-0977 316 171,8 5 425 923,6 612,0 65,0 -80,0 381,0 30-0978 316 188,4 5 426 018,6 644,4 65,0 -80,0 87,0 30-0978A 316 190,4 5 426 019,2 644,6 65,0 -80,0 231,0 30-0979 316 417,8 5 426 181,2 682,6 245,0 -80,0 330,0 30-0980 316 310,3 5 426 264,5 717,7 245,0 -80,0 318,0 30-0981 316 077,0 5 426 404,5 743,7 252,0 -86,0 453,0 30-0982 316 137,6 5 426 258,4 757,8 65,0 -80,0 187,5 30-0982A 316 137,9 5 426 258,4 757,8 65,0 -75,0 411,0 30-0983 316 224,8 5 426 397,6 742,7 245,0 -80,0 444,0 30-0984 316 077,0 5 426 405,4 743,8 305,0 -65,0 384,0 30-0985 315 983,8 5 426 407,0 741,2 65,0 -82,0 540,0 30-0987 315 996,8 5 426 321,0 741,6 90,0 -80,0 393,0 30-0988 315 831,4 5 426 298,8 662,8 40,0 -58,0 270,0 30-0990 316 381,4 5 426 382,5 678,1 245,0 -80,0 285,0 30-0991 316 360,0 5 426 478,0 674,1 245,0 -78,0 282,0

Personne qualifiée

Jeff Hussey, le chef des opérations de Métaux Osisko, agit à titre de personne qualifiée. Il est responsable des données techniques présentées dans ce communiqué de presse et il est un géologue professionnel enregistré au Québec.

Assurance qualité et contrôle de la qualité

Métaux Osisko adhère à un rigoureux programme d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité en ce qui a trait à la manipulation et l'échantillonnage des carottes de forage, le transport des échantillons et les analyses. Les échantillons de carottes de forage sont transportés de façon sécuritaire du secteur du projet Mines Gaspé jusqu'à sa carothèque sur le site, où ils sont décrits et échantillonnés. Les échantillons sélectionnés pour analyse sont expédiés aux installations de préparation d'ALS Canada Ltd à Sudbury. Les pulpes sont analysées aux installations d'ALS Canada Ltd à North Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les échantillons ont été analysés à partir d'une dissolution à quatre acides, puis par ICP-AES et ICP-MS pour un ensemble de plusieurs éléments, avec une limite de détection supérieure de 1 % pour les métaux de base.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko est une société canadienne d'exploration et de développement créant de la valeur ajoutée dans l'espace des métaux critiques. La Société contrôle l'un des plus grands camps miniers historiques pour la production de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest, où l'EEP de 2022 indique une VAN après impôt de 603 M$ et un TRI de 25 %, basé sur les estimations de ressources minérales actuelles exploitables par fosse à ciel ouvert ou par exploitation souterraine à faible profondeur, constituées de 15,7 Mt à 5,55 % éq.Zn de ressources minérales indiquées et 47,2 Mt à 5,94 % éq.Zn de ressources minérales présumées. Se reporter au rapport technique intitulé « Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, North West Territories, Canada » daté du 30 juillet, lequel a été déposé sur SEDAR. Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves aux Territoires du Nord-Ouest, à proximité d'infrastructures et d'une route d'accès pavée, et compte une sous-station électrique ainsi qu'une centaine de kilomètres de routes de halage viables déjà en place.

La Société est aussi en voie d'acquérir, auprès de Glencore Canada, une participation de 100 % dans Mines Gaspé, un ancien producteur situé près de Murdochville dans la péninsule gaspésienne au Québec. La Société s'affaire actuellement à évaluer les ressources du projet d'expansion du Mont Copper qui englobe des ressources présumées conformes au Règlement 43-101 de 456 Mt à une teneur de 0,31 % Cu (voir le communiqué de presse du 28 avril 2022). Mines Gaspé recèle le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l'Est de l'Amérique du Nord, stratégiquement situé près d'infrastructures existantes au Québec, une province favorable à l'industrie minière.

