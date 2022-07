Osisko Metals Incorporated : MISE À JOUR DE MÉTAUX OSISKO SUR L'OPTION DÉJÀ ANNONCÉE D'ACQUÉRIR LE PROJET DE CUIVRE GASPÉ COPPER

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS OU DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

(Montréal, Québec - 4 juillet 2022) Métaux Osisko Incorporée (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX-V: OM; OTCQX: OMZNF; FRANKFURT: 0B51) est heureuse d'annoncer que Glencore Canada Corporation et la Société ont convenu de prolonger jusqu'au 8 juillet 2022, le délai d'exercice de l'option de la Société d'acquérir le projet de cuivre Gaspé Copper, situé près de Murdochville dans la péninsule gaspésienne au Québec.

L'option d'achat de la Société auprès de Glencore Canada Corporation, un intérêt de 100 % dans la propriété Gaspé Copper, est plus particulièrement décrite dans le rapport de gestion de la Société pour la période de trois mois, terminée le 31 mars 2022, dont une copie est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de Métaux Osisko.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko est une société canadienne d'exploration et de développement créant de la valeur ajoutée dans l'espace des métaux critiques. La Société contrôle un des anciens camps miniers de premier plan pour la production de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé aux Territoires du Nord-Ouest, pour lequel l'EEP de 2020 indique une VAN après impôt de 500 M$ et un TRI de 29,6 %. L'EEP du projet Pine Point est basée sur des estimations de ressources minérales actuelles pouvant être exploitées par fosse à ciel ouvert ou par des méthodes souterraines à faible profondeur totalisant 12,9 Mt à une teneur de 6,29 % éq.Zn en ressources minérales indiquées et 37,6 Mt à une teneur de 6,80 % éq.Zn en ressources minérales présumées. Veuillez référer au rapport technique intitulé « Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, North West Territories, Canada » daté du 30 juillet, 2020 (date effective du 11 juin 2020) (« l'EEP 2020 »), préparé par BBA Inc. et WSP Canada Inc. pour Métaux Osisko et Pine Point Mining Ltée., une copie duquel a été déposé sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de Métaux Osisko. Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves aux Territoires du Nord-Ouest, à proximité d'infrastructures et d'une route d'accès pavée, et compte une sous-station électrique ainsi qu'une centaine de kilomètres de routes de halage viables déjà en place.

Mise en garde concernant l'estimation de ressources minérales

Les lecteurs sont avertis que les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et que la viabilité économique des ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'a pas été démontrée. L'estimation des ressources minérales décrite dans ce communiqué de presse peut être affectée de manière significative par des problèmes géologiques, environnementaux, de permis, juridiques, de titre, sociopolitiques, de commercialisation ou d'autres problèmes pertinents. L'estimation des ressources minérales est classée conformément aux « Normes de définition de l'ICM sur les ressources minérales et les réserves minérales » de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole, incorporées par renvoi dans la Norme canadienne 43-101 - Normes de divulgation pour les projets miniers. Les lecteurs sont avertis de ne pas présumer que des travaux supplémentaires sur les ressources minérales déclarées conduiront à des réserves minérales pouvant être exploitées de manière économique. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées déclarées sont de nature conceptuelle et sont estimées en fonction de preuves géologiques et d'un échantillonnage limités. Les preuves géologiques sont suffisantes pour impliquer mais non pour vérifier la qualité géologique et/ou la qualité de la continuité. Les pourcentages d'équivalence en zinc indiqués ci-dessus sont calculés à l'aide des prix des métaux, des récupérations de métal prévues, des teneurs en concentré, des coûts de transport, des métaux à payer par la fonderie et des charges.

Pour plus de renseignements à propos du présent communiqué de presse, veuillez visiter le site www.osiskometals.com/fr/ ou contacter :

Robert Wares

Chef de la direction

Métaux Osisko

tél. 514-861-4441

Courriel : info@osiskometals.com

www.osiskometals.com

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans ce communiqué de presse concernant le rapport technique ; l'option avec Glencore Canada Corporation ; la taille et la date de clôture de l'offre (le cas échéant) ; et toute autre information ci-incluse qui n'est pas un fait historique peut être une « information prospective ». Toute déclaration impliquant des discussions concernant des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que « s'attend à », ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « interprété », « avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « prévu », « prévoit », « estime », « croit » ou « a l'intention » ou variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « pourraient », « seraient », « peuvent » ou « seront » censés se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des informations prospectives et visent à identifier les informations prospectives. Ces informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la Société au moment où ces hypothèses et estimations ont été faites, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels d'Osisko Les métaux doivent être sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, mais sans s'y limiter, la capacité de conclure des transactions aux conditions annoncées ; la capacité de la Société à satisfaire les conditions suspensives pour compléter l'option avec Glencore Canada Corporation ; la géologie de Gaspé Copper; la capacité des activités d'exploration, y compris le forage, à prédire avec précision la métallurgie ; la nature préliminaire des résultats des tests métallurgiques ; les retards dans l'obtention ou l'échec de l'obtention des approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour le projet ; les incertitudes liées à la disponibilité et aux coûts des financements nécessaires à l'avenir ; l'évolution des marchés boursiers ; inflation ; fluctuations des prix des produits de base ; les retards dans le développement des projets ; les autres risques liés à l'industrie de l'exploration et du développement miniers ; et les risques décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de Métaux Osisko. Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations, qui ne s'appliquent qu'à la date de ce communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donné que de tels événements se produiront dans les délais divulgués ou pas du tout. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse.