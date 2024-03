Chartres, le 26 mars 2024 - OSMOSUN®, acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce son chiffre d'affaires annuel 2023. (Code ISIN : FR001400IUV6 – Mnémonique : ALWTR)

Quentin Ragetly, Président Directeur Général d'OSMOSUN®, commente « L'année 2023 a été une année cruciale pour OSMOSUN. Notre introduction en bourse en juillet dernier nous a donné les moyens d'investir pour notre croissance future et nous a déjà permis de renforcer nos équipes, de développer notre présence locale dans les zones prioritaires à l'international et de consolider de nouveaux partenariats stratégiques. Notre pipeline de projets en négociations avancées s'accélère avec un nombre croissant de contrats majeurs. Ce potentiel de croissance nous permet d'entamer l'exercice 2024 avec confiance et de réitérer nos objectifs à court et moyen terme avec toujours pour ambition de devenir un acteur de référence du traitement de l'eau bas carbone. »



Une activité marquée par l'avancement de projets significatifs

Au cours de l'exercice 2023, OSMOSUN® a poursuivi le déploiement de ses unités de dessalement lancées en 2022 et démarré plusieurs nouveaux projets signés en 2023.

Le chiffre d'affaires, reconnu à l'avancement des projets en fonction des coûts engagés à la date de clôture, ressort à 3,0 M€ sur l'année, principalement sous l'effet de l'avancement de contrats majeurs dans les zones stratégiques du Groupe, notamment dans les Caraïbes, à Saint Kitts et Nevis, en Afrique, au Cap Vert, en Mauritanie, au Maroc ou encore à Djibouti, en Océanie au Vanuatu.

Le décalage du calendrier de certains contrats majeurs a pesé sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2023. Sans ces décalages, le chiffre d'affaires aurait dû être proche de 4 M€. Ces décalages contribueront positivement au chiffre d'affaires de l‘exercice 2024.

Sur l'année, OSMOSUN® a vendu 10 unités de dessalement, portant à 69 le nombre d'unités vendues depuis sa création, l'équivalent d'environ 3,5 millions de mètres cube d'eau produits et de 5 673 tonnes de CO2 évitées.



Développement significatif du portefeuille de contrats en négociations avancées

Au cours de l'exercice, OSMOSUN® a poursuivi activement son développement commercial afin d'assurer sa croissance future. Le pipeline de projets s'est fortement accru avec notamment 9 projets majeurs de plusieurs millions d'euros en phase de négociations avancées.

Le pipeline commercial global s'élevait ainsi à 204 M€ au 31 décembre 2023 (comparé à 166 M€ au 30 juin 2023). Il inclut :

Un carnet de commandes (contrats signés à ce jour), représentant une quinzaine de projets à livrer sur les 12 prochains mois, d'un montant de 3,0 M€ ;

; Plus de 50 projets en négociations avancées [1], à réaliser potentiellement entre 2024 et 2025 et représentant un chiffre d'affaires potentiel estimé à 70 M€ comparé à 38 M€ de projets en négociations avancées au 30 juin 2023 ;

[1], à réaliser potentiellement entre 2024 et 2025 et représentant un chiffre d'affaires potentiel estimé à 70 M€ comparé à 38 M€ de projets en négociations avancées au 30 juin 2023 ; Plus de 180 projets identifiés[2], d'une valeur totale de 131 M€, sur lesquels la Société pourrait se positionner.



Perspectives

Compte tenu des contrats déjà signés, de la multiplication du nombre de projets en négociations avancées, de l'accélération des opportunités commerciales sur des projets majeurs, et des rattrapages attendus sur les contrats retardés en 2023, OSMOSUN ® anticipe une accélération forte de la croissance en 2024 notamment sous l'effet de la concrétisation attendue de projets majeurs.

OSMOSUN® confirme également ses objectifs d'atteindre un chiffre d'affaires de 20 M€ en 2025 et de 48 M€ en 2027 et d'améliorer sa rentabilité sur toute la période du plan pour porter sa marge d'EBITDA ajusté[3] à plus de 10% en 2025 pour atteindre plus de 20% en 2027.



Prochaine publication : Résultats annuels 2023, le 23 avril 2024 après bourse

Prochain rendez-vous : Réunion de présentation des résultats annuels 2023, le 24 avril 2024 à 10h



Glossaire

Projets en négociation avancée : réfèrent aux affaires ayant fait l'objet d'une offre ferme de la part de la Société avec une signature du client attendue dans les quelques semaines (chacun qualifié d'Avant-Projet Détaillé ou « AVPD »), ou affaires déjà qualifiés et en phase de négociation avec une maturité plutôt de quelques mois (chacun qualifié d'Avant-Projet Sommaire ou « AVPS »). Par conséquent, il existe un risque de « non-transformation » en commande ferme.

Les projets identifiés : regroupent les projets où tous les éléments ne sont pas encore connus ou figés et qui font encore l'objet d'une qualification (maturité supérieure à 12 mois) ainsi que des projets identifiés pour lesquels des premières discussions ont déjà eu lieu avec le client. Par conséquent, il existe un risque de « non-transformation » en commande ferme

EBITDA ajusté : Résultat d'exploitation retraité des dotations nettes sur les immobilisations incorporelles, corporelles et sur les provisions + Crédit d'Impôt Recherche



À PROPOS D'OSMOSUN®

Créé en 2014, OSMOSUN® a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN® a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Les unités OSMOSUN® peuvent produire jusqu'à 50 000 m3 d'eau par jour et

se positionnent parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2023, 69 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays.

Plus d'informations : OSMOSUN® | Create water where life is

