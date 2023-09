Chartres, le 18 septembre 2023 - OSMOSUN®, acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, publie son agenda de communications financières 2023. (Code ISIN : FR001400IUV6– Mnémonique : ALWTR)

AGENDA FINANCIER

Chiffre d'affaires semestriel 2023 : 26 septembre 2023

Résultats semestriels 2023 : 24 octobre 2023

Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire. Toutes les publications interviendront après la clôture du marché Euronext.



À PROPOS D'OSMOSUN®

Créé en 2014, OSMOSUN® a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché

de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN® a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Les unités OSMOSUN® peuvent produire jusqu'à 50 000 m3 d'eau par jour et

se positionnent parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2022, 59 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays.

En 2022, OSMOSUN® a enregistré un chiffre d'affaires de 4,6 millions d'euros.

Plus d'informations : OSMOSUN® | Create water where life is



