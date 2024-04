Chartres, le 30 avril 2024 - OSMOSUN®, acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce sa présence pour la première fois au salon IFAT à Munich du 13 au 17 mai, l'un des plus grands salons internationaux dédiés aux technologies de l'environnement et de l'eau.



Premier salon mondial des technologies permettant la préservation de l'environnement, l'IFAT s'impose comme la vitrine de l'innovation dans les domaines de la gestion de l'eau, du traitement des eaux usées, des déchets et des matières premières pour les municipalités et le secteur privé.



Une première participation à l'IFAT qui illustre les ambitions d'OSMOSUN

Après avoir participé au 5ème Forum Méditerranéen de l'eau à Tunis en février dernier et avant le Forum Mondial de l'eau de Bali qui se tiendra du 18 au 24 mai, OSMOSUN participera à l'IFAT 2024 et disposera d'un stand qui lui permettra de présenter ses solutions innovantes pour une gestion de l'eau plus durable.

Cette présence active aux grands rendez-vous mondiaux dédiés à la gestion de la ressource en eau est une marque supplémentaire du changement de dimension d'OSMOSUN, aujourd'hui pleinement engagé dans une phase d'industrialisation et de développement significatif.

Ces rendez-vous sont clés pour poursuivre le développement du Groupe et asseoir sa notoriété.

Ainsi, la participation d'OSMOSUN au Forum Méditerranéen de l'eau en février dernier lui a permis de renforcer des relations commerciales établies de longue date, d'étoffer le réseau local de clients et partenaires en appuyant la notoriété de la marque au plus proche de toutes les parties prenantes du secteur, et même de concrétiser la signature d'une première unité de dessalement solaire d'eau saumâtre OSMOSUN 6 BW sur une zone touristique de la côte tunisienne.



Accéder à l'eau potable partout tout le temps avec des solutions bas carbone

Les unités de dessalement par osmose inverse OSMOSUN potabilisent les eaux de mer (gamme SW) ou les eaux saumâtres (gamme BW).

L'innovation OSMOSUN repose sur l'alimentation électrique. OSMOSUN est le seul acteur du marché capable de faire fonctionner ses unités de dessalement hors réseau, uniquement grâce à l'énergie solaire photovoltaïque sans batterie, de manière autonome du lever au coucher du soleil, produisant de l'eau douce à faible coût, jusque dans les endroits les plus reculés, et sans émission de CO2. Les installations OSMOSUN peuvent également être raccordées au réseau pour produire de l'eau 24h/24, via une hybridation intelligente de l'énergie solaire, du réseau électrique et/ou d'autres sources potentielles.

Le procédé OSMOSUN est breveté, et est une marque déposée.



OSMOSUN sur l'IFAT

Hall A1, Stand 423/522 B

Demandes d'interviews, organisation de rendez-vous presse auprès de Nadège Chapelin : n.chapelin@nc-2.com



À PROPOS D'OSMOSUN®

Créé en 2014, OSMOSUN® a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché

de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN® a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Les unités OSMOSUN® peuvent produire jusqu'à 50 000 m3 d'eau par jour et

se positionnent parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2023, 69 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays.



Plus d'informations : OSMOSUN® | Create water where life is

