OSMOSUN est spécialisé dans la conception, la fabrication et la mise en service de solutions et de systèmes clés-en-main de traitement de l'eau, utilisant les énergies renouvelables. La société propose des unités de dessalement solaire de l'eau de mer et de l'eau saumâtre (marques Osmosun®, Osmosun® SW et OSmosun® BW), des systèmes conteneurisés de dessalement des eaux de mer et saumâtres (marque Osmo-Watt®), des installations intégrées de production et de distribution d'eau potable pour les zones reculées (marque Osmosun® Taps) et des unités de traitement de l'eau, intégrant les équipements de pré-traitement et de filtration de l'eau de mer, de l'eau saumâtre et des eaux polluées, pour la production d'eau potable (marque Osmosun® Nomad). Les produits de la société OSMOSUN sont destinés essentiellement aux secteurs de la municipalité, de la gestion des situations d'urgence, de l'agriculture, de l'hôtellerie, de l'exploitation minière et de l'industrie.

