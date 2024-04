Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 18 ans, le Groupe a construit et acquis un parc installé, et possède près de 37 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 600 sites en Europe.

plus faible, que les technologies précédentes et les autres technologies disponibles sur le marché. De plus, les trois versions du produit OsmoX, (Indoor, Outdoor et Patch) conçus, brevetés, finalisés et testés à Montpellier en France font bénéficier à Osmozis du label Coq Bleu « La French Fab » attribué par BPI France2.

Afin de conserver son avance technologique, Osmozis déploie d'ores et déjà sa nouvelle borne d'accès Internet sans fil OsmoX supportant la norme WiFi 6 en version Indoor et Outdoor. Après une première saison estivale 2023 réussie pour les premiers produits installés, Osmozis a aujourd'hui déjà installé plus de 1 000 unités de ses nouvelles bornes et compte en installer plusieurs milliers d'autres avant l'été 2024.

Disclaimer

Osmozis SA published this content on 09 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 April 2024 17:14:06 UTC.