Osmozis annonce un chiffre d'affaires en hausse sur la période de 9 mois courant du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023 , à 7,99 millions d'euros. Le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances souligne que la hausse atteint 15% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires progresse de 6% sur un an, à 2,9 millions d'euros. La société souligne que le chiffre d'affaires des services Premium a connu une nouvelle nette croissance de 14% au 3e trimestre, à 2,29 millions d'euros.



Ce poste, axe central de la stratégie de déploiement commercial, devrait connaître une croissance importante, autour de 20% sur l'exercice 2022-2023, affirme Osmozis.



Les services OsmoCam, OsmoPower/Water et OsmoKey " confirment leur attractivité importante et contribuent ainsi significativement au chiffre d'affaires du segment ". Le WiFi Premium a lui aussi progressé de 10% pour atteindre 1,11 millions d'euros.



" Osmozis poursuit la croissance de ses services connectés et continue de rencontrer une demande importante auprès des exploitants de campings, de par l'adéquation des solutions proposées aux besoins de digitalisation du secteur ", déclare Gérard Tremblay, PDG du groupe Osmozis.



" Nous accentuons notre travail pour accroitre notre rentabilité qui est l'objectif majeur de notre année, en mettant fin à des contrats pas ou peu rentables dans le WiFi Périodique, quitte à réduire un peu notre croissance globale de chiffre d'affaires. "