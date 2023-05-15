Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. OSMOZIS
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ALOSM   FR0013231180

OSMOZIS

(ALOSM)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:25:15 15/05/2023
9.960 EUR   -1.39%
18:35Osmozis : Document AMF CP. 2023DD900042
PU
18:25Osmozis : Document AMF CP. 2023DD900050
PU
18:25Osmozis : Document AMF CP. 2023DD900049
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteur
Jours
:
Heures
:
Minutes
:
Secondes

OSMOZIS : Document AMF CP. 2023DD900049

15/05/2023 | 18:25
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD900049

14 mai 2023

FR0013231180 - DD156598

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

FONDATYS-92 personne morale liée à YVES BOULOT, Directeur Général Délégué

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : OSMOZIS

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 04 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : ALOSM

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 10.2500 Euro

VOLUME : 18 231.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 10.2500 Euro

VOLUME : 18 231.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 mai 2023

COMMENTAIRES :

Cession réalisé dans le cadre de l'augmentation de capital Osmozis SA

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Osmozis SA published this content on 15 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 May 2023 16:24:04 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur OSMOZIS
18:35Osmozis : Document AMF CP. 2023DD900042
PU
18:25Osmozis : Document AMF CP. 2023DD900050
PU
18:25Osmozis : Document AMF CP. 2023DD900049
PU
18:25Osmozis : Document AMF CP. 2023DD900041
PU
02/05Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 2 mai 2023
AO
02/05First Republic mord la poussière à son tour
ZB
02/05En Direct des Marchés : TotalEnergies, Airbus, McPhy, Logitech, As..
ZB
28/04Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Mardi 2 mai 2023
AO
28/04Osmozis : succès de l'augmentation de son capital
AO
28/04Osmozis : Vif succès de l’augmentation de capital avec maintien du dps osmozis annonce une..
AT
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur OSMOZIS
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 11,6 M 12,6 M -
Résultat net 2022 1,01 M 1,09 M -
Dette nette 2022 10,2 M 11,1 M -
PER 2022 21,9x
Rendement 2022 -
Capitalisation 22,1 M 24,0 M -
VE / CA 2021 2,35x
VE / CA 2022 2,61x
Nbr Employés 96
Flottant 31,0%
Graphique OSMOZIS
Durée : Période :
OSMOZIS : Graphique analyse technique OSMOZIS | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique OSMOZIS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Gerard Tremblay Chairman, CEO, MD & VP-Financial Communications
Christophe Nee Chief Financial Officer
Rémi Soulage Director & Chief Technology Officer
Claudine Plisson Director-Administrative & Human Resources
Yves Boulot Director & Deputy Chief Executive Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
OSMOZIS13.36%24
T-MOBILE US2.94%172 929
COMCAST CORPORATION14.98%167 629
AT&T INC.-7.50%121 747
KDDI CORPORATION10.87%70 372
BHARTI AIRTEL LIMITED-1.88%55 576
-40% : nos abonnements vous guident vers les meilleures investissements de demain.
S'abonner
fermer