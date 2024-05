Ces Transferts de Blocs interviendraient respectivement (i) s'agissant des actions acquises auprès des Fondateurs et des Autres Actionnaires Individuels, par voie de cessions et d'apports en nature (les

Préalablement aux Transferts de Blocs, les Fondateurs et les Autres Actionnaires Individuels exerceraient l'intégralité des BSPCE dont ils sont titulaires, de sorte que préalablement au dépôt de l'OPAS par l'Initiateur et au résultat (i) des exercices de BSPCE susvisés, (ii) des Transferts de Blocs et

Le Groupe Passman, d'une part, et Messieurs Gérard Tremblay et Yves Boulot (ci-après les « Fondateurs ») et certains autres actionnaires de la société Osmozis 1 (ci-après « Osmozis » ou la Société »), d'autre part, annoncent être entrés en négociations exclusives en vue de l'acquisition par le Groupe Passman (l' « Initiateur »), de plusieurs blocs d'actions de la Société (ci-après les « Transferts de Blocs ») représentant une participation majoritaire dans la Société, qui serait suivie du dépôt par le Groupe Passman d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (l'« OPAS ») portant sur le solde des actions émises par la Société au prix de 15,00 euros par action payé en espèces.

Apports en Nature ») dans le cadre du réinvestissement de ces derniers dans des entités actionnaires ultimes de l'Initiateur (tel que précisé ci-après), au prix de 13,50 euros par action (le « Bloc n°1 »), et

(ii) s'agissant des actions acquises auprès de LBO Asset Management GmbH 4 , par voie de cession au prix de 15,00 euros par action (le « Bloc n°2 » et, ensemble avec le Bloc n°1, les « Blocs »). Il est par ailleurs précisé que les actions acquises auprès des actionnaires institutionnels susmentionnés seront acquises par voie de cession, au prix de 15,00 euros par action.

Sous réserve de la réalisation des Transferts de Blocs, l'Initiateur déposera, d'ici fin juin 2024, un projet d'OPAS auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») portant sur (i) l'ensemble des actions Osmozis existantes non détenues par l'Initiateur, au prix unitaire de 15,00 euros, et (ii) l'ensemble des actions de la Société susceptibles d'être émises, avant la clôture de l'OPAS, en cas d'exercice du solde des BSPCE en circulation5, à l'exception des actions autodétenues.

Préalablement consulté, le Conseil d'administration de la Société a accueilli favorablement cette opération le 16 mai 2024, sans préjudice de l'examen de la documentation contractuelle et de la documentation d'offre publique, lorsque celle-ci sera disponible, et de l'avis motivé qui devra être formulé par le Conseil d'administration de la Société sur l'offre publique après réception du rapport de l'expert indépendant, en cas de réalisation des Transferts de Blocs.

A cette fin, le Conseil d'administration de la Société a institué un comité ad hoc composé de trois administrateurs, dont deux indépendants (Messieurs Gérard Tremblay, Darren Schuller et Jean Hatziraptis), qui a proposé la désignation du cabinet Crowe HAF, représenté par Monsieur Olivier Grivillers, en qualité d'expert indépendant pour attester de l'équité de l'offre publique.

La conclusion des accords définitifs relatifs aux Transferts de Blocs reste soumise à la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel de la Société, qui sera initiée dans les prochains jours.

Gérard Tremblay, PDG du groupe Osmozis, se réjouit de la perspective de cette opération : « Depuis 2017, date de notre introduction en bourse, nous avons été accompagnés d'investisseurs qui ont fait confiance aux dirigeants d'Osmozis sur la durée et je tiens à les remercier. Je suis heureux de leur offrir aujourd'hui cette opportunité de sortie. L'avenir d'Osmozis et de sa filiale galloise Camping Connect va se dessiner au sein du groupe Passman et j'ai d'ores et déjà une totale confiance dans les dirigeants de Passman, Patrick et Frédéric, pour un développement harmonieux et européen de l'ensemble. Je mettrai mon énergie à leur service pour accompagner ce beau futur challenge. »

Pour Frédéric Levy et Patrick Layani, dirigeants fondateurs de Passman, « cette opération permet de rapprocher deux leaders du secteur de l'hospitalité et permettra d'unir nos efforts pour apporter à nos clients un service et une technologie sans cesse améliorés dans un contexte où les enjeux de connectivité sont devenus vitaux. Le groupe sera le premier fabricant de bornes wifi made in France. Notre vision et nos valeurs partagées permettent d'envisager une poursuite ambitieuse de notre développement européen ».

795.884 actions Osmozis représentant 27,47% du capital social de la Société à ce jour. Etant précisé qu'il sera demandé aux salariés de la Société d'exercer l'ensemble de leurs BSPCE dans le cadre de l'OPAS. Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent pas une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription

de valeurs mobilières en France ou dans d'autres pays que la France.

2