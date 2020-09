Osmozis : OSMOZIS: Osmozis renforce son Comité de Direction Exécutif : nomination de Pierre Benoît Labbe au poste de Directeur Général Adjoint

Communiqué de Presse

Clapiers, le 10 septembre 2020

OSMOZIS: Osmozis renforce son Comité de Direction Exécutif : nomination de Pierre Benoît Labbe au poste de Directeur Général Adjoint

La société OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM) premier opérateur de réseaux LoRaWan/WiFi multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, annonce la nomination de Pierre Benoît Labbé en tant que Directeur Général Adjoint du Groupe et membre du Comité de Direction Exécutif.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Pierre Benoît Labbé aura à sa charge la gestion de l'activité quotidienne du Groupe, l'exécution des contrats et le suivi client, avec sous sa responsabilité les quatre Directions suivantes : Opérations, Technique, R&D et Ventes.

Spécialiste de la stratégie marketing et tarifaire des entreprises, Pierre Benoît Labbé a débuté sa carrière dans le Groupe Carrefour où il occupa plusieurs postes à responsabilités durant sept années.

Il a par la suite accumulé près de 25 ans d'expérience dans le développement commerciale des PME, ainsi que dans le management de grands centres de vacances. Expert-pluridisciplinaire, il a évolué avec agilité tout au long de sa carrière aussi bien dans le BtoB que dans le BtoC ou le Webmarketing.

Fort de nombreuses années dédiées à la valorisation des services pour les usagers de l'industrie des loisirs ou de l'hôtellerie de plein air, Pierre Benoît a rejoint Osmozis en 2018 au poste de Directeur Marketing et Partenariats.

Pendant ces deux ans à la tête de l'équipe Marketing, Pierre Benoît a su convaincre, grâce à son savoir-faire et à sa détermination, de grands sites de l'hôtellerie de plein air d'expérimenter les nouveaux services innovants d'Osmozis tels qu'OsmoWater et OsmoKey. Par ailleurs, Pierre Benoît a su mener avec succès l'intégration des services issus de l'acquisition de la société EWI-Médiawifi comme par exemple OsmoFibre. La Direction a ainsi naturellement décidé de le nommer Directeur Général Adjoint d'Osmozis.

Les deux co-fondateurs, Gérard Tremblay et Yves Boulot, respectivement Président Directeur Général et Directeur Général Délégué, restent en charge de la stratégie globale, la gestion financière et les opérations de croissance externe.

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux Wifi et de l'Internet des Objets (IoT) dédiés aux campings et aux résidences de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit et acquis un parc installé et propriétaire de plus de 29 000 équipements WiFi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architecture brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,5 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2019.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com

CONTACT INVESTISSEURS

OSMOZIS

Gérard TREMBLAY

Président-Directeur Général

Tél. : 04 34 48 00 18

investisseurs@OSMOZIS.com





ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 94

osmozis@actus.fr CONTACTS PRESSE

La Toile des Medias

David PILO & Sylwia RUS

Relations Presse Métiers

Tél. : 04 66 72 68 55 / 06 20 67 70 37

dpilo@latoiledesmedias.com /

sylwia@latoiledesmedias.com



ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN

Relations Presse Financière

Tél. : 01 53 67 36 34

vferran@actus.fr

