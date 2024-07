OSMOZIS est spécialisé dans le développement et l'exploitation de réseaux maillés de bornes wifi interconnectées destinés à assurer l'accès haut débit au sein des établissements touristiques (campings et villages de vacances). Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'accès Internet wifi (53%) ; - prestations de services pour l'Internet des objets connectés (30,6%) ; - prestations de services connectés professionnels (16,4%) : prestations de vidéo surveillance, prestations de diffusion d'alertes sonores, gestion des interventions techniques sur site, prestations d'information et de conciergerie numérique, etc. 99,3% du CA est réalisé en France.

Secteur Services de télécommunications sans fil