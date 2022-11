Osmozis : Rappel : Osmozis organise une visioconférence à destination de tous les investisseurs particuliers le 15 novembre 2022 à 18h

Communiqué de Presse

Clapiers, le 14 novembre 2022

Rappel : Osmozis organise une visioconférence à destination

de tous les investisseurs particuliers le 15 novembre 2022 à 18h

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, tiendra le lundi 15 novembre 2022 à 18h une visioconférence ouverte à tous les investisseurs particuliers, qu'ils soient actionnaires du Groupe ou non.

Lors de cette réunion, Gérard Tremblay, co-fondateur - Président Directeur Général, et Yves Boulot, co-fondateur - Directeur Général Délégué, présenteront le modèle économique performant d'Osmozis, spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, au travers d'une gamme complète de produits et services innovants à destination des exploitants et des vacanciers. Les dirigeants reviendront sur l'activité du dernier exercice clos au 31 août 2022, qui a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires record, ainsi que sur les perspectives d'Osmozis.



Pour vous inscrire et participer à cette visioconférence, cliquez sur le lien ci-dessous :



JE SOUHAITE PARTICIPER À LA VISIOCONFÉRENCE D'OSMOZIS LE 15 NOVEMBRE 2022 à 18 H



La conférence inclura une session de questions/réponses,

sur la base des questions posées via le formulaire d'inscription.



Les détails de connexion vous seront communiqués après inscription.

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 16 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 33 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 200 sites en Europe.



L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 11,7 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2022.



CONTACT INVESTISSEURS

OSMOZIS

Gérard TREMBLAY

Président-Directeur Général

Tél. : 04 34 48 00 18

investisseurs@OSMOZIS.com





ACTUS finance & communication

Grégoire Saint-Marc

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 94

osmozis@actus.fr

CONTACTS PRESSE

La Toile des Medias

David PILO & Sylwia RUS

Relations Presse Métiers

Tél. : 04 66 72 68 55 / 06 20 67 70 37

dpilo@latoiledesmedias.com /

sylwia@latoiledesmedias.com



ACTUS finance & communication

Déborah Schwartz

Relations Presse Financière

Tél. : 01 53 67 36 35

dschwartz@actus.fr

