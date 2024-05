Osmozis : signature des accords pour le rachat d'un bloc majoritaire d'actions par Passman

Osmozis annonce la signature des accords relatifs à l'acquisition d'un bloc majoritaire d'actions Osmozis par le groupe Passman. Le spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances a annoncé le 16 mai son entrée en négociations exclusives avec le spécialiste des solutions connectées. Passman déposera à l’AMF en juin un projet d'offre publique d'achat simplifiée (Opas) portant sur l'ensemble des actions Osmozis existantes non détenues, au prix de 15 euros, qui valoriserait 100% du capital et des droits de vote d’Osmozis à 44,98 millions d'euros.



Frédéric Levy et Patrick Layani, dirigeants fondateurs de Passman ont estimé dès la mi-mai que "cette opération permet de rapprocher deux leaders du secteur de l'hospitalité et permettra d'unir nos efforts pour apporter à nos clients un service et une technologie sans cesse améliorés dans un contexte où les enjeux de connectivité sont devenus vitaux". Le nouvel ensemble sera "le premier fabricant de bornes wifi made in France", ont-ils souligné.