Tourisme: Osmozis dévoile des bénéfices annuels record

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, Osmozis a généré une rentabilité " record " sur l'exercice 2021-2022, clos fin août. Osmozis a ainsi dégagé un excédent brut d'exploitation (EBE) record de 3,8 millions d'euros, en hausse de 633 000 euros, par rapport aux 3,17 millions d'euros générés au 31 août 2021 : la marge d'EBE se stabilise à 33% du chiffre d'affaires. Le résultat net est stable à 1 million d'euros.Le groupe souligne avoir poursuivi sa dynamique de croissance tout au long de l'exercice 2021-2022, pour atteindre un chiffre d'affaires " record " de 11,59 millions d'euros au 31 août 2022, soit une croissance de 21% par rapport à l'exercice 2020-2021, déjà en croissance de 20%.Osmozis précise que cette performance a été tirée par le succès commercial de sa gamme de produits et services connectés auprès des exploitants de campings, avec un chiffre d'affaires en croissance de 69%. Les services Premium d'abonnement , en croissance de +3% à 8,64 millions d'euros, représentent 75% du chiffre d'affaires - contre 63% en 2020-2021 et 42% en 2019-2020 - alors qu'ils sont " presque totalement récurrents ", dans le cadre de contrats pluriannuels d'une durée moyenne de 5 ans.S'agissant de ses perspectives, Osmozis ambitionne de maintenir la trajectoire de croissance rentable de ses activités pour l'exercice 2022-2023, avec un EBE supérieur à celui de cet exercice et une marge d'EBE sur chiffre d'affaires qui devrait se maintenir à un niveau élevé.