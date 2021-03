OSRAM : Independant Research révise son opinion et passe à neutre

Données financières EUR USD CA 2021 3 382 M 4 073 M - Résultat net 2021 60,2 M 72,5 M - Dette nette 2021 481 M 579 M - PER 2021 80,5x Rendement 2021 - Capitalisation 4 854 M 5 862 M - VE / CA 2021 1,58x VE / CA 2022 1,45x Nbr Employés 21 200 Flottant 22,3% Graphique OSRAM LICHT AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique OSRAM LICHT AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 52,14 € Dernier Cours de Cloture 51,54 € Ecart / Objectif Haut 55,2% Ecart / Objectif Moyen 1,15% Ecart / Objectif Bas -20,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Olaf Berlien Chief Executive Officer Kathrin Dahnke Chief Financial Officer Thomas Stockmeier Chairman-Supervisory Board Francisus Hermanus Lakerveld Independent Member-Supervisory Board Thomas Wetzel Independent Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) OSRAM LICHT AG -0.96% 5 862 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED -0.42% 125 928 KEYENCE CORPORATION -12.98% 114 532 SCHNEIDER ELECTRIC SE 6.04% 83 976 NIDEC CORPORATION 4.62% 74 427 DAIKIN INDUSTRIES,LTD. -6.81% 58 489