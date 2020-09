Osram : pourrait supprimer encore 1 200 emplois

28/09/2020 | 11:58

Le groupe a diminué de 1 700 postes son nombre d'employés sur l'année fiscale 2020 qui se termine fin septembre. Au cours de l'exercice 2021, la société envisage de supprimer environ 1 200 emplois supplémentaires indique le Welt am Sonntag.



Lorsque Siemens a introduit Osram en bourse il y a sept ans, l'entreprise d'éclairage comptait près de 40 000 employés. Mais en raison de plusieurs opérations de réduction des coûts, le nombre d'employés diminuera de moitié d'ici 2025 précise le Welt am Sonntag. Pour 2025, le nombre d'employés dans le monde devrait être d'environ 20 700.



Le groupe ne prévoit pas de renouer avec les bénéfices avant 2022.



