Ostim Endüstriyel Yatirimlar ve Isletme A.S. a publié ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Pour l'ensemble de l'exercice, l'entreprise a déclaré des ventes de 393,17 millions TRY, comparativement à 390,77 millions TRY l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 293,86 millions TRY, comparativement à 193,54 millions TRY l'an dernier.