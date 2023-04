L'OTAQ fait état d'un carnet de commandes bien rempli et prévoit un deuxième trimestre solide

(Alliance News) - L'OTAQ PLC a déclaré lundi que ses résultats étaient conformes aux attentes avant la publication de ses résultats pour les neuf premiers mois de l'année.

En décembre dernier, OTAQ a annoncé qu'elle avait modifié sa date de fin d'année pour la fixer au 31 décembre.

La société de technologie marine basée à Lancaster, en Angleterre, qui se concentre sur les industries pétrolières et gazières offshore et sur l'aquaculture, a déclaré que le chiffre d'affaires pour les six mois allant jusqu'à septembre 2022 était de 2 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement était de 13 000 livres sterling.

L'entreprise a déclaré que les transactions du dernier trimestre 2022 étaient conformes aux attentes, et que le chiffre d'affaires pour les neuf mois jusqu'au 31 décembre devrait être de 2,6 millions de livres sterling, avec une perte d'Ebitda de 300 000 livres sterling.

L'OTAQ a déclaré que le premier trimestre 2023 était conforme aux attentes, le deuxième trimestre devant être supérieur aux attentes en raison de la prise de commandes actuelle de l'entreprise, qui a augmenté en raison de son investissement dans de nouveaux produits.

La société a déclaré : "La division Aquaculture bénéficie également de l'amélioration de l'acquisition de clients sur son territoire chilien et du développement de nouveaux produits, y compris le lancement récent de sa solution de surveillance de la qualité de l'eau, qui a déjà décroché ses premiers clients."

Les actions de l'OTAQ sont restées inchangées à 6,00 pence chacune à Londres lundi matin.

