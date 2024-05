OTAQ plc est une entreprise technologique basée au Royaume-Uni. La société exerce ses activités dans trois secteurs, à savoir l'aquaculture, l'offshore et la géolocalisation : L'aquaculture, l'offshore et le géotracking. Le secteur de l'aquaculture se consacre à la location et à la vente de produits d'aquaculture. Les produits d'aquaculture comprennent un dispositif de sonar pour scanner les crevettes dans les étangs et la surveillance de la qualité de l'eau, qui sont axés sur l'optimisation du bien-être et des rendements de production. L'entreprise continue également à cibler les opportunités sur le marché des dispositifs de dissuasion acoustique grâce à son produit Sealfence, qui est utilisé par les éleveurs de saumon dans de nombreux grands territoires mondiaux. Le segment Offshore se consacre à la location d'appareils de mesure sous-marine et de détection des fuites sur le marché offshore. La gamme de produits Offshore comprend les détecteurs de fuites sous-marins OceanSense, les systèmes de caméras IP Eagle, les dispositifs d'étude des fonds marins Lander et les connecteurs électriques et pénétrateurs sous-marins. Le segment Geotracking est engagé dans le développement et la fabrication de produits pour les industries de géolocalisation (Geo trackers).