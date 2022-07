OTC Markets Group désigne Invest Securities comme sponsor OTCQX

NEW YORK, 25 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX : OTCM), opérateur de marchés réglementés pour 12 000 titres américains et internationaux, a annoncé qu'Invest Securities, un prestataire de services d'investissement multi-experts, a été désigné comme sponsor OTCQX.



Invest Securities est agréée par OTC Markets Group pour agir en tant que sponsor pour les sociétés devant être cotées sur les marchés OTCQX et OTCQB. Basée en France, Invest Securities est un prestataire de services d'investissement (PSI) agréé. La société est supervisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et réglementée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

« OTC Markets Group souhaite la bienvenue à Invest Securities au sein de sa communauté de sponsors OTCQX », a déclaré Jonathan Dickson, vice-président des services institutionnels internationaux chez OTC Markets Group. « Alors que les émetteurs mondiaux cherchent à accroître la négociabilité de leurs titres aux États-Unis, des conseillers qualifiés continuent de fournir une expertise essentielle et des informations pratiques concernant les directives énoncées dans nos règlements OTCQX et OTCQB. »

Pour se qualifier pour le marché OTCQX, toutes les entreprises américaines et internationales doivent engager un sponsor OTCQX. Pour en savoir plus sur OTCQX Market, veuillez contacter Jonathan Dickson à l'adresse jonathan@otcmarkets.com.

À propos d'Invest Securities

Prestataire de services d'investissement multi-experts, Invest Securities est l'une des structures du groupe financier privé Allinvest. Disposant d'une ligne commerciale complémentaire (courtage, équipe de recherche en actions et service aux émetteurs), Invest Securities fournit des solutions mondiales et personnalisées aux entreprises, investisseurs institutionnels et gestionnaires de fonds. Avec plus de 200 transactions effectuées au cours des 10 dernières années, Invest Securities s'est imposée comme le principal introducteur (en nombre de transactions) sur les marchés Euronext et Euronext Growth. Déjà bien référencée dans de nombreux secteurs tels que l'immobilier et les sociétés de croissance, Invest Securities a récemment renforcé ses équipes dans les domaines des nouvelles technologies, de la vente au détail, du luxe et des médias, suivant désormais plus de 120 valeurs.

À propos d'OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX : OTCM) exploite des marchés réglementés pour la négociation de 12 000 titres américains et internationaux. Nos normes de divulgation basées sur les données constituent la base de nos trois marchés publics : OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market et Pink® Open Market.

Nos systèmes de négociation alternatifs OTC Link® Les systèmes de négociation alternatifs (ATS) fournissent une infrastructure de marché essentielle sur laquelle les courtiers s'appuient pour faciliter la négociation. Notre modèle innovant offre aux entreprises un accès plus efficace aux marchés financiers américains.

OTC Link ATS, OTC Link ECN et OTC Link NQB sont chacun un ATS réglementé par la SEC, exploité par OTC Link LLC, un courtier enregistré auprès de la FINRA et de la SEC, membre SIPC.

Pour en savoir plus sur la manière dont nous créons des marchés mieux informés et plus efficaces, rendez-vous sur www.otcmarkets.com.

Abonnez-vous au flux RSS d'OTC Markets

Contact auprès des médias :

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com