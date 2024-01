Otello Corporation ASA est une société Internet basée en Norvège qui développe des logiciels publicitaires et mobiles pour les opérateurs, les éditeurs et les annonceurs. La société détient des parts dans plusieurs entreprises, dont AdColony, qui est une plateforme de marketing axée sur la performance et les résultats pour les marques, les agences, les éditeurs et les développeurs d'applications, par le biais de la publicité sur les appareils mobiles auprès d'un public mondial ; Bemobi, qui est une entreprise de médias et de divertissement mobiles intégrant les personnes et le contenu mobile par le biais de la technologie et de services disruptifs, présente dans plus de 35 pays en Amérique latine et en Asie ; et Skyfire, qui permet aux opérateurs mobiles d'optimiser la performance et la qualité de leur réseau en raison de l'explosion du trafic de données et de la consommation de vidéos mobiles. La société a son siège social à Oslo, en Norvège.

Secteur Publicité et marketing