Otis Worldwide Corporation figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication, de l'installation et de la maintenance de systèmes d'élévation. Le groupe propose des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des tapis roulants aux immeubles résidentiels, aux centres commerciaux, aux lieux de transport public, aux hôtels, aux hôpitaux et aux bâtiments industriels. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de maintenance et de réparation (57,2%) ; - vente de systèmes d'élévation (42,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (28%), Chine (18,8%) et autres (53,2%).

Secteur Equipements électriques lourds