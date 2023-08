Otsuka Corporation est spécialisé dans les prestations de services informatiques à destination des entreprises et des institutions publiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - développement et intégration de logiciels et de systèmes (61%) : progiciels de gestion intégrée, logiciels de planification et de conception, solutions de gestion des processus métiers, plateformes d'information, logiciels de gestion des documents, solutions de transmission de voix et de données, etc. Le groupe développe également une activité de vente d'équipements et de périphériques informatiques, d'équipements réseaux et d'équipements de communication ; - prestations de services support (39%) : prestations d'assistance, de maintenance et de formation.

Secteur Services et conseils en informatique