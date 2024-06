OTSUKA CORPORATION est une société basée au Japon dont l'activité principale est la vente d'équipements de systèmes, l'assistance à l'installation et les services de maintenance. La société opère à travers deux secteurs d'activité. Le secteur de l'intégration de systèmes propose des services de conseil, de vente de matériel et de logiciels, de développement de logiciels sous contrat, d'installation d'équipements et de construction de réseaux. Le secteur des services et de l'assistance fournit des fournitures de bureau, des services de maintenance et des services d'assistance aux entreprises. La société est également active dans le domaine de l'entretien automobile et de l'assurance.

Secteur Services et conseils en informatique