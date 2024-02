Otter Tail Corporation est une société de portefeuille. La société opère à travers trois segments : Électrique, Fabrication et Plastiques. Le segment Électrique comprend la production, l'achat, la transmission, la distribution et la vente d'énergie électrique dans l'ouest du Minnesota, l'est du Dakota du Nord et le nord-est du Dakota du Sud. Le segment Manufacturing comprend les entreprises des activités de fabrication, y compris l'usinage à façon, l'emboutissage de pièces métalliques, la fabrication et la peinture, et la production de conteneurs horticoles thermoformés en plastique, d'emballages industriels et pour les sciences de la vie, de composants de manutention et de matières premières extrudées. Les entreprises du segment Fabrication disposent d'installations de fabrication en Géorgie, en Illinois et au Minnesota et vendent leurs produits principalement aux États-Unis. Le segment Plastiques comprend des entreprises produisant des tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC) dans des usines situées dans le Dakota du Nord et en Arizona. Les tuyaux en PVC sont vendus principalement dans la moitié ouest des États-Unis et au Canada.

