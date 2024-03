Otto Energy Limited est une société basée en Australie, qui est engagée dans l'exploration et la production avec un accent régional sur le Golfe du Mexique. Les projets de la société comprennent South Marsh Island 71 (SM 71), Lightning field, Green Canyon 21 (GC 21), Eaves field, Mosquito Bay West et Oyster Bayou South. Son projet SM 71 est situé sur le plateau du Golfe du Mexique, en Louisiane, dans environ 40 mètres d'eau. Son projet Lightning Field, champ de gaz/condensat, est situé dans le comté onshore de Matagorda, au Texas. Sa concession Green Canyon 21 est située dans le golfe du Mexique, par environ 370 mètres d'eau. Le puits du champ Eaves (Vick #1) dans le comté de Lavaca, au Texas. Le puits Mosquito Bay West et le puits Oyster Bayou South dans la paroisse de Terrebonne, en Louisiane. Les filiales de la société : Otto Energy (Tanzania) Pty Limited, Otto Energy Investments Limited, GPC Investments SA, Borealis Petroleum Pty Ltd, Otto Energy Alaska (Delaware) LLC, Otto Energy (USA) Inc, Otto Operating LLC, etc.