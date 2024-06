OUE Real Estate Investment Trust, anciennement OUE Commercial Real Estate Investment Trust, est un fonds d'investissement immobilier diversifié basé à Singapour. La société se concentre sur la distribution de revenus stables et sur la croissance durable à long terme du rendement pour les détenteurs de parts en investissant dans des biens immobiliers productifs de revenus utilisés principalement pour l'hôtellerie, la vente au détail et/ou les bureaux dans les centres financiers et d'affaires, ainsi que dans des actifs liés à l'immobilier. Avec six actifs à Singapour et un à Shanghai, le portefeuille immobilier comprend environ 1 655 chambres d'hôtel haut de gamme et environ 2,2 millions de pieds carrés de bureaux et d'espaces commerciaux de premier ordre. À Singapour, la société possède deux hôtels, le Hilton Singapore Orchard et le Crowne Plaza Changi Airport. Les actifs de bureaux de la société, tels que OUE Bayfront, One Raffles Place et OUE Downtown Office, sont situés dans le Central Business District (CBD). La société est gérée par OUE REIT Management Pte. Ltd.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié