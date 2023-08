Ouster, Inc, anciennement Colonnade Acquisition Corp, est un fabricant de capteurs lidar numériques utilisés dans les secteurs de l'automatisation industrielle, des infrastructures intelligentes, de la robotique, du camionnage et de l'automobile. Ses capteurs lidar numériques sont fiables, compacts, abordables et personnalisables, jetant les bases de l'omniprésence du lidar numérique dans une infinité d'applications et d'industries. Les produits de la société comprennent OS0, OS1, OS2 et ES2. Son OS0 offre un capteur lidar à vue ultra-large qui crée un nuage de points espacés et des images de caméra bidimensionnelles (2D) alignées sur les pixels pour le traitement des données, l'étiquetage et l'application d'algorithmes. L'OS1 est un capteur lidar de moyenne portée qui permet une détection tridimensionnelle (3D) sur n'importe quelle plateforme. L'OS2 est un capteur lidar à longue portée qui offre des solutions de détection 3D. L'ES2 est un capteur lidar à semi-conducteurs conçu pour la production en série.

Secteur Equipements et pièces électroniques