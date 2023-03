Imran Khan : un comité pour diriger le parti si je suis arrêté

L'ancienne légende du cricket a mené des manifestations dans tout le pays après son éviction du pouvoir l'année dernière et a fait l'objet d'une série d'affaires enregistrées contre lui. La police a tenté en vain de l'arrêter mardi, ce qui a donné lieu à d'intenses affrontements avec les membres de son parti.

"J'ai créé un comité qui prendra évidemment des décisions une fois que - si - je serai en prison", a déclaré le septuagénaire lors d'un entretien accordé à son domicile de Lahore, avant de se rendre à Islamabad tôt samedi. Il a précisé qu'il y avait 94 affaires contre lui.

M. Khan, qui a été blessé par balle alors qu'il faisait campagne en novembre, affirme que sa vie est plus menacée qu'auparavant et affirme, sans fournir de preuves, que ses adversaires politiques et l'armée veulent l'empêcher de se présenter aux élections qui auront lieu plus tard dans l'année.

L'armée et le gouvernement n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le gouvernement du Premier ministre Shehbaz Sharif a nié être à l'origine de ces affaires. L'armée, qui joue un rôle prépondérant au Pakistan, ayant dirigé le pays pendant près de la moitié de ses 75 ans d'histoire, a déclaré qu'elle restait neutre à l'égard de la politique.

M. Khan a déclaré qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il soit arrêté maintenant, car il a bénéficié d'une libération sous caution pour toutes les affaires dont il a fait l'objet. S'il est condamné dans une affaire, M. Khan risque d'être disqualifié pour les élections prévues en novembre.

"L'establishment se sent aujourd'hui menacé par moi. Et c'est là le problème", a-t-il déclaré.

La tentative d'arrestation de M. Khan par la police a donné lieu à des affrontements au cours desquels des dizaines de personnes ont été blessées.

"Ma vie est encore plus menacée qu'elle ne l'était à l'époque", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'inquiétait de la réaction à son arrestation ou à toute tentative d'assassinat. "J'ai le sentiment qu'il y aurait une très forte réaction, qui se propagerait dans tout le Pakistan.

L'ancien premier ministre jouit d'un soutien populaire parmi les Pakistanais, alors que l'inflation est élevée depuis des décennies et que le pays connaît un ralentissement économique paralysant, alors qu'il met en œuvre des réformes fiscales douloureuses pour éviter le défaut de paiement. Des milliers de personnes se sont ralliées à lui en temps utile, à chaque fois qu'il a appelé à manifester.

"Je pense simplement que ceux qui essaient de faire cela ne peuvent pas comprendre la situation. Malheureusement, les personnes qui envisagent de me tuer ou de me mettre en prison ne comprennent pas la situation actuelle du Pakistan.

M. Khan a déclaré que l'armée avait joué un rôle dans son éviction du pouvoir après que les relations avec le précédent chef de l'armée, le général Qamar Javed Bajwa, qui a pris sa retraite en novembre, se soient détériorées. Il a déclaré que le nouveau chef, le général Asim Munir, suivait la même politique.

L'armée a précédemment démenti ses affirmations.

"Tout au long de nos 70-75 ans d'histoire, vous savez, (les militaires) ont un rôle à jouer. Mais ce rôle doit être équilibré aujourd'hui. Vous devez trouver cet équilibre maintenant, car l'équilibre précédent n'est plus viable", a-t-il déclaré.