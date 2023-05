Le prochain défi de Kevin McCarthy : faire passer l'accord sur le plafond de la dette au Congrès

Alors que les négociateurs démocrates et républicains peaufinent les derniers détails d'un accord visant à suspendre le plafond d'endettement de 31 400 milliards de dollars du gouvernement fédéral dans les jours à venir, M. McCarthy pourrait être contraint de mener des négociations en coulisses.

Si le Congrès ne parvient pas à régler le problème du plafond de la dette qu'il s'est lui-même imposé avant le 5 juin, cela pourrait déclencher un défaut de paiement qui ébranlerait les marchés financiers et plongerait les États-Unis dans une profonde récession.

Les républicains contrôlent la Chambre des représentants par 222 voix contre 213, tandis que les démocrates contrôlent le Sénat par 51 voix contre 49. Ces marges signifient que les modérés des deux camps devront soutenir le projet de loi, car tout compromis perdra presque à coup sûr le soutien des ailes d'extrême gauche et d'extrême droite de chaque parti.

Pour obtenir le marteau de président, M. McCarthy a accepté de permettre à n'importe quel député de demander un vote pour le destituer, ce qui pourrait conduire à son éviction s'il cherchait à travailler avec les démocrates.

Quelques heures avant l'annonce de l'accord, certains républicains intransigeants se sont opposés à ce que M. McCarthy coopère avec la Maison-Blanche.

"Si les négociateurs de la présidence ramènent en substance une augmentation nette de la limite de la dette (...) si importante qu'elle protège même M. Biden de la question lors de la présidentielle (...), c'est la guerre", a tweeté le représentant Dan Bishop, membre du Freedom Caucus (groupe parlementaire de la liberté).

C'est précisément ce que fait l'accord, selon des sources informées : il suspend le plafond de la dette jusqu'en janvier 2025, après l'élection présidentielle de novembre 2024, en échange d'un plafonnement des dépenses et d'une réduction des programmes gouvernementaux.

M. Bishop et d'autres républicains intransigeants ont vivement critiqué les premiers détails de l'accord qui suggèrent que M. Biden a réussi à repousser plusieurs demandes de réduction des coûts samedi, ce qui indique que M. McCarthy pourrait avoir du mal à obtenir des votes.

"Une capitulation totale est en cours. Par le camp qui a les cartes en main", a déclaré M. Bishop.

Les démocrates progressistes des deux chambres ont déclaré qu'ils ne soutiendraient aucun accord comportant des exigences supplémentaires en matière de travail. Selon certaines sources, c'est le cas de cet accord, qui ajoute des exigences de travail à l'aide alimentaire pour les personnes âgées de 50 à 54 ans.

L'accord augmenterait les dépenses militaires et les dépenses liées à la protection des anciens combattants, et plafonnerait les dépenses liées à de nombreux programmes nationaux discrétionnaires, selon des sources familières avec les négociations. Toutefois, les républicains et les démocrates devront se disputer pour déterminer lesquels dans les mois à venir, car l'accord ne les précise pas.

Les républicains ont rejeté les augmentations d'impôts proposées par M. Biden, et aucun des deux camps ne s'est montré disposé à s'attaquer aux programmes de santé et de retraite, en pleine expansion, qui feront grimper la dette en flèche dans les années à venir.

Plusieurs agences de notation ont indiqué qu'elles avaient mis les États-Unis sous surveillance en vue d'une éventuelle révision à la baisse de leur note, ce qui aurait pour effet d'augmenter les coûts d'emprunt et d'affaiblir leur position en tant que pilier du système financier mondial.