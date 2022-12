Les partis civils et les militaires soudanais signent un accord-cadre pour une nouvelle transition politique

L'accord initial limiterait le rôle officiel de l'armée à un conseil de sécurité et de défense dirigé par un Premier ministre, mais laisse les questions sensibles, notamment la justice transitionnelle et la réforme du secteur de la sécurité, à des discussions ultérieures.

L'accord a déjà fait face à l'opposition de groupes de protestation antimilitaires et de factions islamistes fidèles au régime de l'ancien dirigeant Omar el-Béchir, qui a été évincé en 2019.

Des manifestations ont éclaté dans au moins deux quartiers de la capitale Khartoum avant la cérémonie de signature au palais présidentiel, a déclaré un témoin oculaire à Reuters.

Les militaires n'ont pas nommé de nouveau premier ministre depuis le coup d'État de l'année dernière, qui a mis fin à un accord de partage du pouvoir entre les militaires et la coalition des Forces pour la liberté et le changement (FFC).

Le coup d'État a entraîné plus d'un an de manifestations de masse contre l'armée et la suspension de milliards de dollars d'aide financière internationale, aggravant une crise économique.