Ouster, Inc. est un fournisseur mondial de capteurs lidar numériques à balayage et à semi-conducteurs haute résolution, de capteurs lidar Velodyne et de solutions logicielles pour les secteurs de l'automobile, de l'industrie, de la robotique et des infrastructures intelligentes. Elle fournit des capteurs lidar numériques à haute résolution qui offrent une vision tridimensionnelle (3D) avancée aux machines, aux véhicules, aux robots et aux infrastructures fixes. Ses capteurs lidar numériques s'appuient sur une architecture simplifiée basée sur deux puces semi-conductrices et sont soutenus par une suite de technologies. Son offre de produits comprend la gamme de produits de balayage OS et la gamme de produits à semi-conducteurs DF. La gamme de produits de balayage OS comprend OSDome, OS0, OS1 et OS2. Les capteurs de balayage de la série OS, REV7, sont alimentés par la puce L3. Elle offre de nombreuses options de personnalisation pour ses produits, toutes rendues possibles par une technologie flexible et des logiciels intégrés. L'entreprise compte plus de 850 clients dans plus de 50 pays et s'appuie sur un portefeuille de solutions matérielles et logicielles.

Secteur Equipements et pièces électroniques