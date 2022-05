Outfront Media Inc. : Une zone support en renfort 05/05/2022 | 09:16 Nicolas Aleksy 05/05/2022 | 09:16 achat En cours

Cours d'entrée : 24.17$ | Objectif : 28.4$ | Stop : 21.7$ | Potentiel : 17.5% Après le repli observé ces dernières semaines sur le titre Outfront Media Inc., le potentiel de baisse apparaît désormais limité par la proximité et la pertinence du support des 23.59 USD.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 28.4 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 24.81 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

Sous-secteur Autres sociétés de placement immobilier spécialisé Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. OUTFRONT MEDIA INC. -9.17% 3 995 AMERICAN TOWER CORPORATION -16.02% 112 081 CROWN CASTLE INTERNATIONAL .. -11.64% 79 868 SBA COMMUNICATIONS CORPORAT.. -9.58% 37 928 CYRUSONE INC. 0.71% 11 707 LAMAR ADVERTISING COMPANY -9.78% 11 103 QTS REALTY TRUST, INC. 26.02% 6 012 - INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPE.. -43.43% 4 100 UNITI GROUP INC. -10.99% 2 955 ARGAN -8.42% 2 543 KEPPEL DC REIT -17.81% 2 524

Données financières USD EUR CA 2022 1 787 M - 1 692 M Résultat net 2022 169 M - 160 M Dette nette 2022 2 497 M - 2 364 M PER 2022 24,8x Rendement 2022 5,29% Capitalisation 3 995 M 3 995 M 3 782 M VE / CA 2022 3,63x VE / CA 2023 3,16x Nbr Employés 2 188 Flottant 99,2% Prochain événement sur OUTFRONT MEDIA INC. 07/06/22 Assemblée générale Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Clôture 24,36 $ Objectif de cours Moyen 32,67 $ Ecart / Objectif Moyen 34,1% Dirigeants et Administrateurs Jeremy J. Male Chairman & Chief Executive Officer Matthew Siegel Chief Financial Officer & Executive Vice President Lowell Simpson Chief Information Officer & Executive VP Steven Hillwig Senior Vice President-National Operations Peter Mathes Independent Director