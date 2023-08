Outlook Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation d'ONS-5010 (LYTENAVA (bevacizumab-vikg)), une formulation ophtalmique de bevacizumab pour les indications rétiniennes. Le produit candidat de la société, ONS-5010, est développé pour être administré par injection intravitréenne pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), de l'œdème maculaire diabétique (OMD) et de l'occlusion de la veine rétinienne de branche (OVRB). Le bevacizumab est un anticorps monoclonal recombinant humanisé de pleine longueur contre le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF), qui inhibe le VEGF et l'activité angiogénique qui lui est associée. Le VEGF est une protéine qui favorise la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux. La demande de licence de produit biologique (BLA) pour ONS-5010 dans la DMLA humide comprend trois essais cliniques : NORSE ONE, NORSE TWO et NORSE THREE. La Société commercialise ONS-5010 aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, au Japon et sur d'autres marchés.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale