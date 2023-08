Outset Medical, Inc. est une société de technologie médicale qui propose Tablo. Tablo est une solution d'hémodialyse intégrée mobile pour les traitements d'hémodialyse aigus et à domicile. L'intégration de la purification de l'eau et de la production de dialysat à la demande permet à Tablo de servir de clinique de dialyse sur roues et permet aux prestataires d'accéder à une plateforme unique de l'hôpital au domicile. La cartouche Tablo est un consommable à usage unique destiné à faciliter l'épuration extracorporelle du sang des patients et se compose d'une tubulure de sang, de solution saline et de perfusion préconfigurée. L'écran tactile de Tablo permet à l'utilisateur de naviguer dans le traitement grâce à des animations et un langage non technique, adaptés aux utilisateurs professionnels et non professionnels. Le logiciel de connectivité en nuage de Tablo permet un écosystème de diagnostics et d'analyses de la machine, d'instructions de traitement, de surveillance et de rapports, de documentation améliorée et de gestion à distance de la machine. En outre, Tablo fournit également des soins cliniques robustes.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés