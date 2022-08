Analysis-Rejeté par les républicains du Wyoming, Cheney s'efforce d'arrêter Trump

Mme Cheney s'est empressée mercredi de convertir sa campagne de réélection à la Chambre des représentants en un nouveau comité d'action politique après avoir perdu sa primaire d'investiture et a déclaré qu'elle envisageait de lancer une campagne pour la Maison Blanche en 2024.

Sa défaite de mardi soir est une victoire importante pour l'ancien président dans sa campagne visant à évincer les républicains qui ont soutenu sa destitution après qu'une foule de ses partisans a pris d'assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021, dans une tentative ratée de renverser sa défaite électorale.

"Je ferai tout ce qu'il faut pour m'assurer que Donald Trump ne s'approche plus jamais du Bureau ovale, et je le pense vraiment", a déclaré Mme Cheney dans son discours de concession après avoir fait campagne sur son devoir envers la Constitution américaine et son opposition aux mensonges répétés de M. Trump concernant une élection volée en 2020.

"Prenons la résolution de nous tenir ensemble - républicains, démocrates et indépendants - contre ceux qui veulent détruire notre république", a déclaré Cheney, qui occupe le poste de vice-présidente de la commission de la Chambre des représentants le 6 janvier, une position qu'elle a utilisée tout au long de sa campagne de réélection pour souligner les dangers pour la démocratie que, selon elle, Trump et ses partisans représentent.

Mercredi, Cheney a déclaré au Today Show de NBC qu'elle déciderait "dans les mois à venir" si elle se présentera à la Maison Blanche.

Christian Ziegler, allié de Trump et vice-président du parti républicain de Floride, a déclaré que les électeurs du Wyoming ont envoyé à Cheney un message de "rejet, condamnation, expulsion, retraite" et a écarté toute candidature à la présidence de sa part.

"Cheney n'a aucune chance d'occuper une fonction publique à l'avenir", a-t-il déclaré.

Trump continue de flirter publiquement avec l'idée de se représenter en 2024, mais n'a pas encore officiellement déclaré sa candidature. D'autres candidats républicains à la Maison Blanche, notamment le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l'ancien vice-président Mike Pence, attendent donc de déclarer leurs prochaines actions.

UN COUP DE MÉGAPHONE ?

Certains républicains ont déclaré que Mme Cheney ne s'attendrait pas à remporter la nomination du parti si elle se présentait, mais qu'elle consacrerait plutôt son énergie à empêcher la victoire de Trump - un rôle qu'elle pourrait jouer même sans une candidature officielle.

"Elle sait qu'elle ne battra pas Trump dans une primaire républicaine. Mais sa candidature lui donnerait une opportunité - et un mégaphone", a déclaré Charlie Sykes, un ancien animateur de talk-show radio conservateur du Wisconsin et critique fréquent de Trump. "Elle serait une épine constante dans son pied".

Les analystes ont déclaré que Cheney pourrait se retrouver exclue de tout débat primaire, les responsables du parti républicain coupant le contact avec ce qui est perçu comme une menace pour Trump. Une course indépendante pourrait se retourner contre elle et aider involontairement Trump en attirant les électeurs indépendants et les républicains modérés loin de son rival démocrate.

Brendan Buck, ancien assistant de l'ancien président de la Chambre des représentants Paul Ryan, a déclaré que Mme Cheney et ses conseillers devraient réfléchir longuement à la meilleure façon de s'opposer à M. Trump.

"Cela ne signifie même pas nécessairement qu'elle doit être sur le bulletin de vote", a déclaré Buck. "Elle pourrait simplement mener une campagne de l'extérieur. Et cela signifie collecter des fonds, être un porte-parole, rassembler différentes organisations et factions politiques."

Après sa défaite dans le Wyoming, Cheney a déposé des documents auprès de la Commission électorale fédérale afin de convertir sa campagne en un PAC de direction appelé "The Great Task", une expression utilisée par le président Abraham Lincoln dans son célèbre discours de Gettysburg, pendant la guerre civile du 19e siècle.

Mme Cheney devrait utiliser l'organisation pour éduquer le public sur la menace que représente Trump selon elle et pour mobiliser les efforts afin de s'opposer à toute campagne présidentielle de sa part.

Elle a noté dans son discours de concession que Lincoln, considéré comme l'un des plus grands présidents américains, a perdu - et admis avoir perdu - plusieurs courses avant de remporter la présidence.

Sa campagne disposait d'environ 7,5 millions de dollars en espèces à la fin du mois de juillet.

Mme Cheney, qui a été élue pour la première fois au Congrès en 2016, s'est attirée les louanges des critiques de Trump à l'échelle nationale pour son rôle prépondérant au sein du comité du 6 janvier.

Malgré sa position de principe contre les mensonges et l'insurrection, elle a été critiquée par ce que de nombreux républicains, dans le Wyoming et ailleurs, considèrent comme sa déloyauté envers le leader charismatique de leur parti.

"Une grande partie de tout cela ne fait que souligner le fait qu'une grande partie de notre politique ne porte plus sur la politique, mais sur la question de Trump et de votre position par rapport à lui", a déclaré Matthew Continetti, senior fellow au conservateur American Enterprise Institute.