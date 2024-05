OverActive Media Corp. est une société canadienne qui fournit des produits sportifs, médiatiques et de divertissement. La société se concentre sur les esports, les jeux vidéo, la création et la distribution de contenu, la culture et les événements en direct et en ligne. Ses activités commerciales consistent à détenir et à exploiter un portefeuille intégré d'équipes d'esports, ainsi qu'à engager le public. Son segment Team Operations comprend les paiements de parts de ligue dans ses différentes ligues professionnelles d'e-sports et les gains des tournois. Son segment "Business Operations" comprend les partenariats environnants, les ventes de produits dérivés des équipes et les ventes d'événements en direct. L'entreprise opère dans trois secteurs : Le Canada, les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Elle possède des franchises d'équipe dans l'Overwatch League, sous le nom de Toronto Defiant ; dans la Call of Duty League, sous le nom de Toronto Ultra ; dans le League of Legends EMEA Championship et VALORANT Games Changers, sous le nom de MAD Lions KOI ; et dans Counterstrike 2, LVP Superlinga, Pokemon, et EA FC, sous le nom de Movistar KOI.

Secteur Loisirs et détente