Le bénéfice net de la banque a atteint 1,48 milliard de dollars singapouriens (1,1 milliard de dollars) en avril-juin, contre 1,16 milliard de dollars un an plus tôt et contre la moyenne de 1,22 milliard de dollars des estimations de cinq analystes compilées par Refinitiv.

(1 $ = 1,3829 dollar de Singapour)