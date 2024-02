Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (la Banque) exerce des activités bancaires, d'assurance-vie, d'assurance générale, de gestion d'actifs, de détention d'investissements, de contrats à terme et de courtage en valeurs mobilières. Ses secteurs d'activité sont les suivants : Global Consumer/Private Banking, Global Wholesale Banking, Global Treasury and Markets, Insurance et Others. Le segment Global Consumer/Private Banking propose une gamme de produits de dépôt, de prêts à la consommation, de cartes de crédit, de produits de gestion de patrimoine et de services de courtage. Le segment Global Wholesale Banking propose des solutions de financement, notamment des financements de projets à long terme, des crédits à court terme, des fonds de roulement et des financements commerciaux. Le segment Global Treasury and Markets s'engage dans des activités de change, des opérations sur le marché monétaire, des revenus fixes et la négociation de produits dérivés, et propose des produits de trésorerie structurés et des solutions financières. Le secteur de l'assurance propose des produits d'assurance vie et générale à ses clients, principalement à Singapour et en Malaisie.

Secteur Banques