Overseas Shipholding Group, Inc. est un fournisseur de services de transport d'énergie. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, possède et exploite une flotte de navires océaniques destinés au transport de pétrole brut et de produits pétroliers dans le cadre du trafic maritime des États-Unis. La société affrète ses navires à des clients pour des voyages d'une durée déterminée à des montants journaliers fixes par le biais d'affrètements à temps. La société affrète également ses navires pour des voyages spécifiques à des taux au comptant. Elle possède une flotte active de 19 navires battant pavillon américain, composée de trois transporteurs de pétrole brut opérant en Alaska, de deux barges remorqueuses articulées conventionnelles, de deux barges remorqueuses allégées, de trois pétroliers-navettes, de sept pétroliers à moyenne portée (MR) et de deux pétroliers MR ne relevant pas de la Jones Act, qui participent au programme de sécurité maritime des États-Unis. La société possède et exploite également un pétrolier MR battant pavillon des Îles Marshall. Elle compte parmi ses clients des négociants en pétrole indépendants, des exploitants de raffineries et des entités gouvernementales américaines et internationales.