Overstock.com, Inc. est un détaillant en ligne. La société, par le biais de ses activités en ligne, propose une gamme de produits, notamment des meubles, des articles de décoration, des tapis, des articles de literie et de bain, des articles de rénovation, des articles d'extérieur et des articles de cuisine et de salle à manger, entre autres. La société vend ses produits et services par le biais de ses sites Internet, tels que www.overstock.com, www.o.co, www.overstock.ca et www.overstockgovernment.com, et par le biais de son application mobile. Elle propose d'autres produits ou services, notamment des entreprises qui annoncent des produits ou des services sur son site Web ; Marketplace, un service qu'elle offre à ses partenaires et qui leur permet de vendre leurs produits par l'intermédiaire de sites tiers ; des ventes internationales par l'intermédiaire de fournisseurs logistiques tiers à certains clients en dehors des États-Unis ; et Supplier Oasis, un point d'intégration unique grâce auquel ses partenaires peuvent gérer leurs produits, leurs stocks et leurs canaux de vente, et obtenir des services d'exécution multicanaux par l'intermédiaire de son réseau de distribution.

Secteur Internet